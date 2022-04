Ötödik Orbán-kormány: Navracsics Tibor EU-s miniszter lehet

Nem csupán Lázár János neve került elő a régebbi, korábban parkolópályára került kormánytagok listájából, akikre számíthat az ötödik kormányának megalakítására készülő Orbán Viktor. Ráadásul – úgy tudjuk – Lázárhoz hasonlóan egy másik korábbi kancelláriaminiszter és fideszes frakcióvezető is bársonyszékbe ülhet.

A 24.hu információi szerint Navracsics Tibor egy teljesen új tárcát kaphat: uniós miniszter lehet.

Navracsicsot a 2010-es hatalomátvétel után nevezték ki közigazgatási és igazságügyi miniszterré. A poszt mellé a miniszterelnök-helyettesi rangot is megkapta, a következő, 2014-es választás után azonban csak rövid ideig maradt a kabinetben. A kancelláriát Lázár János vette át, Navracsics pedig három hónapos külügyminiszterkedés után Brüsszelben lett az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa.

Esély van tehát arra is, hogy Navracsics és Lázár egyszerre reaktiválódhatnak a kormány tagjaiként.

Úgy tudjuk, Navracsics Tibor vezetésével olyan uniós fejlesztési tárca jöhet létre, amely egybefoghatja a források elosztásának és felhasználásának felügyeletét. Ez azt jelentené, hogy az uniós tapasztalatokkal rendelkező politikus vezette új minisztériumhoz kerülhetne a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely (korábban pedig Palkovics László innovációs és technológiai miniszter) által felügyelt uniós terület, valamint a Belügyminisztériumtól az önkormányzatok felügyelete is.

Navracsics Tibor tavaly tavasszal még arról nyilatkozott, hogy Brüsszelből hazatérve úgy érezte, már nem tartozik a Fidesz fő sodrához, sőt azt is mondta, ha most kellene döntenie, nem tudja, belépne-e egyáltalán a pártba. Tény azonban, hogy visszatérése után sem maradt megbízások nélkül. Ő lett a Veszprém 2023-as Európa Kulturális Fővárosa programsorozatra való felkészülését felügyelő kormánybiztos, majd az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztését is rábízták szintén kormánybiztosként. Tavaly márciusban pedig megkapta a Pannon Egyetem kuratóriumának elnöki posztját is. Ezek után elvállalta, hogy elindul a Veszprém megyei 3-as választókerületben a képviselői mandátumért, amit több mint 51 százalékos eredménnyel meg is nyert.

Kedden a Népszava írt átfogó összeállítást a kormányalakítás kapcsán addig kiszivárgott információkról.

A lap írta meg, hogy Lázár János is tagja lehet az új kormánynak. A jelek szerint ő is új tárcát vezethet, mégpedig az agráriumi, élelmiszeripari fejlesztésekkel, illetve a kiskereskedelemmel fog foglalkozni. Nagy Márton, aki jelenleg a miniszterelnök gazdaságpolitikai főtanácsadója, szintén minisztériumot kapna, amely a gazdasági stratégia, az energetika, és a fejlesztések koordinálásával foglalkozna. De átalakulhat az Emberi Erőforrások Minisztériuma is. Szinte biztos, hogy a gigatárca nem marad egyben a következő ciklusban, Kásler Miklós jelenlegi minisztere távozik a posztjáról, az egészségügy pedig átkerülhet a Pintér Sándor vezette belügyhöz.