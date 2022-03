Videó Hűtőmágnes, memóriajáték, bevásárlóérme – leltárba vettük a legizgalmasabb választási reklámtárgyakat

Szappan, kitűző, frizbi és egyéb érdekességek – Darvasi Piroska levéltáros mutatja be a 24.hu-nak, milyen reklámtárgyakat vetettek be a politikai pártok az elmúlt évtizedek választási kampányaiban. A letűnt korok emlékeiről Horn Gábor egykori SZDSZ-kampányfőnök is mesél, Tóth Tamás tervezőgrafikus pedig a most futó kampány óriásplakátjait elemzi.