150 koronavírusos halt meg az elmúlt három napban

Az elmúlt három napban 5852 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 805 898 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – olvasható a kormányzati tájékoztató honlap hétfői összesítésében.

Elhunyt 150 beteg, így az elhunytak száma 44 436 emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 1 632 325 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 129 137 főre csökkent. 2745 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 117-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 397 455 fő, közülük 6 175 674 fő a második, 3 821 429 fő a harmadik, 225 507 fő már a negyedik oltását is felvette.



A járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, írták, ezért a kormány kivezeti a járványügyi korlátozásokat és március 7-től megszűnt a maszkviselési kötelezettség. Megszűnik minden olyan korlátozás, amely védettségi igazolványhoz kötötte valamely hazai szolgáltatás igénybevételét.

Megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások, nem kell már védettségi igazolvány sportrendezvényre, kulturális rendezvényekre, zenés- táncos rendezvényre, 500 főnél nagyobb létszámos szabadtéri rendezvényekre sem.

A Magyarország területére történő beutazással kapcsolatos korlátozásokat is feloldják.

A kórházak és az egészségügyi szolgáltatások is visszatérhetnek a normál működésükhöz. Az új koronavírusos betegek ellátását az erre kijelölt kórházak végzik, a járvány miatt halasztott műtéteket és kezeléseket a kórházak folyamatosan végzik, és emellett továbbiakban is biztosítják az kórházi oltópontok működését.

A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét mindenkinek, aki élni szeretne az oltás lehetőségével. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva áll, márciusban is minden héten lesznek oltási akciónapok.

Az oltás felvétele továbbra is elvárt az egészségügyi és a szociális dolgozóktól, valamint a honvédelemben, de a közigazgatás többi területén feloldják a kötelezettséget.