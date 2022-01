A budai Várban táboroznak az ország legelszántabb oltásellenesei

A szabadkőműves globalista háttérhatalom már 1982-ben kijelentette, hogy a világ lakosságának számát le kell csökkenteni 100 millióra, ezt depopulációs folyamatnak nevezik, a terv megvalósításának eszköze a Covid elleni vakcina is, ami biológiai fegyver, a magyar kormányt pedig szintén a háttérhatalom által irányítja – állítja a budai Várban már több mit 150 napja demonstráló oltásellenesek vezetője. Egy maroknyi csapat ütött tanyát egy parkban, sátrakban. Van köztük nyugdíjas pedagógus, egykori bárzenész és targoncás, vezetőjük pedig végzettsége szerint orvos. Megszállott oltásellenesekkel beszélgettünk.

Nem oltás- és vírusellenesek vagyunk, a koronavírus elleni kényszeroltás ellen tüntetünk

– pontosít Ágnes, amikor a sátrak felé terel minket a Várban, nem messze a Bécsi kaputól, ahol több hónapja vert tanyát egy maroknyi csoport. Ők alighanem Budapest, de lehet, hogy az ország legkitartóbb (kényszer)oltásellenesei.

A nyugdíjas pedagógus heti többször jár fel Szolnokról vonattal, hogy meleg ételt és pár biztató szót adjon annak a két, általa harcosnak nevezett férfinak, akik a sátrakban dacolnak a decemberi hideggel, és azzal, amit a világ országainak kormányai mellett a tudóstársadalom is sulykol: a járvány lassításának és megállításának leghatékonyabb eszköze az oltás.

A „bázis” egy nagy katonai és két kisebb sátorból áll, eredetileg petíciógyűjtésre állították fel. A kötelező oltás, illetve a gyerekek vakcinálása ellen gyűjtenek aláírásokat, amelyből nyár óta állításuk szerint 2-3 ezer gyűlt össze.

Akár egy vándorcirkusz: a demonstrációt a Vajdahunyad várában kezdték még a nyáron, amikor a Hősök terén egészségügyi szakdolgozók tüntettek. Innen költöztek át a Sándor-palotához, hogy végül szeptemberben elfoglalják a Bécsi kapu melletti park egy részét, ahol a rendőrség folyamatosan meghosszabbított engedélyével tanyázhatnak. Nincsenek sokan: 6-8 tüntető, de közülük is csak ketten tartózkodnak állandóan a sátrakban. A „non-stop demonstráció” elindítója és vezetője egy orvos, aki bár napközben nincs a bázison, esténként egyórás élő Facebook-bejelentkezéssel rántja le a leplet a vírust és a vakcinát övező összeesküvés-elméletekről a katonai sátorban.

Csikung oktató nyugdíjas pedagógus

Ágnes vezet be minket a demonstráció szívébe, a „bázisra”. A nyugdíjas szolnoki ének-zene tanár nem oltatta be magát, ahogy állítása szerint a családja sem. „Mi másképp gondolkodunk” – mondja a nő, aki beszélgetésünk napján lucskos káposztát és karácsonyi aprósüteményt hozott Szolnokról annak a két átfagyott tüntetőnek, akik éppen akkor a sátraknál tartózkodtak. Ágnes azt mondja, neki nem szükséges az oltás, mert napi csikung gyakorlással és egészségtudatosan él, ez pedig bőven elég a vírus ellen. Különben is, az oltás nem biztonságos, mert az Orvosok a tisztánlátásért Facebook csoportban – aminek a tagja – erről olvas. És van egy harmadik érve is:

ha háromszor-négyszer kell beadni az oltást, akkor végképp nem lehet hatékony, igaz?

Az egészség megtartásának és fejlesztésének művészetét magában foglaló csikungot Ágnes szerint az elhasznált életerő pótlására lehet alkalmazni. Ellentmondást nem tűrően állítja, ez, nem pedig az oltás kell ahhoz, hogy elkerülje a vírus.

Sugárzó arccal részletezi a csikung rejtelmeit, közvetlen azután, hogy elmesélte, levelezésbe kezdett egy szolnoki iskola igazgatójával arról, hogy szerinte oxigénhiányosak lesznek a gyerekek, ha ének-zene órán maszkot kell viselniük.

A vese tájékán van az alsó energia központ, ebből használunk el csít betegségekre, traumákra, amit aztán be tudunk pótolni az univerzum csodálatos életerejéből és a földből, magyarázza. A Kínából Magyarországra látogató mesterek azt tanácsolták neki, hogy legyen egészségtudatos, és akkor elkerüli a járvány. Ahogy a félelemmentes élet is segít a vírus ellen – állítja Ágnes, aki szerint a több mint 38 ezer hazai áldozatot is részben a vírustól való félelem ölte meg.

Nemcsak a csikungot, hanem meglepő módon a kínai oltást is támogatja („az egyetlen vakcina, ami nem génmódosított”), de neki nem kell a Sinopharm sem, mert bízik az immunrendszerében és a teremtőben.

A csikungon és Kínán kívül csak egy valamiről beszél hasonló lelkesedéssel: a tüntetés vezetőjéről, Fórizs Eszterről, akivel nyáron találkozott a Vajdahunyad váránál. Már akkor tudta, hogy a doktornővel még dolga lesz.

Főállású tüntetésszervező

A kényszeroltás elleni mikrodemonstráció vezetője tehát orvos végzettségű. Azt mondja, annyi tüntetést Magyarországon még nem jelentett be senki, mint ő.

Könnyen és szívesen beszél a múltjáról. 2002-ben ott volt az országgyűlési választás eredményének újraszámlálását követelő csoportosulás, az Erzsébet-hídi foglalók és Budaházy György közelében. A Népszabadság is cikkezett róla. Devizahitel-károsult, 2016-ban kezdett el tüntetéseket szervezni, Bíró Ica kilakoltatása ellen is demonstrált. Aztán jött a járvány, és megtalálta új ellenségét: a vakcinát. Minden nap az internetről és a Youtube-ról tájékozódva igyekszik bebizonyítani, hogy mekkora hazugságban élnek az emberek az oltást illetően.

Azt mondja, saját támogatói vannak, anyagilag ők és a családja tartják el, munkája ez idő szerint nincs.

Mielőtt ügyek mellé csapódott és tüntetéseket kezdett szervezni, állítása szerint neurológiai gyógyszerek kutatásában vett részt. Egy másik szervezővel, Czetli Balázzsal – aki ha éppen nem az oltás ellen tüntet, targoncásként dolgozik – próbálja megmagyarázni, miért döntöttek két decathlonos és egy katonai sátorral hónapokra kitelepülni a Várhoz:

a vakcinában található tüskefehérje jelenlétét kifogásolják. Szerintük ez az, ami meddőséget okoz a nőknél, ez az, ami miatt összeesnek a focisták a gyepen, és amitől vérezni kezd az orruk.

Ezeket szerintük úgy kell elképzelni, mint a miniatűr pengéket, amik az oltás felvételével bekerülnek a véráramba és belülről támadják meg az érfalakat. A vakcina helyett a Magyarországon emberi használatra nem törzskönyvezett és a Covid-19 ellen erősen kétséges hatékonyságú, az eredetileg parazitafertőzés ellen kifejlesztett ivermectin bevezetését követelik. (A főképp a fejlődő országokban a koronavírus ellen is bevetett, eredetileg állatokon használt féreghajtóról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.)

De nem ezek a legmeredekebb állítások, amelyek elhangzanak, miközben kíváncsi turisták, kutyasétáltatók és szúrós szemmel néző helyiek haladnak el a bázis előtti járdán.

Fórizs Eszter szerint a szabadkőműves globalista háttérhatalom már 1982-ben kijelentette, hogy a világ lakosságának számát le kell csökkenteni 100 millióra, ezt depopulációs folyamatnak nevezi. Ennek a folyamatnak és a mögötte álló irányítóknak az egyik eszköze a vakcina, amelynek legveszélyesebb mellékhatása a meddőség, ezzel könnyen elérhetik a céljukat – fejtegeti.

A vakcinát az emberiség ellen felhasznált biofegyvernek nevezi, és a Magyarországon produkált átoltottsági arányt is a háttérhatalom által irányított kormánymédia hatásának számlájára írja. Az embereket szerinte megvezették, félnek, ezért veszik fel az oltást. A kormányról azt mondja: velejéig korrupt és nem autonóm. A járvánnyal és a vakcinával kapcsolatos válaszokat alternatívnak nevezett, a nyugati orvostudomány által nem elfogadott nézeteket hirdető videócsatornákon és külföldi oldalakon keresik. A tüntető csoport tagjai szerint az igen expresszív és lenyűgöző gondolkodású doktornő ennek hangoztatása közben a leginkább lelkes, teátrálisan magyarázza, szerinte az, aki igazán kritikusan gondolkozik és kibújik a szűklátókörűség világából, rájön, hogy „ez a világ egy nagy színház”.

Elszántságukat az is jól mutatja, hogy háromnaponta küldik az ilyen alternatív forrásból szerzett anyagokat Orbán Viktornak, Kásler Miklósnak, Kincses Gyulának, Müller Cecíliának, az Alkotmánybíróságnak és a Miniszterelnökségnek. Választ ugyan nem kapnak, de kitartóak.

A több réteg ruha sem véd a hidegtől

A sátrakban egymást váltó néhány „tüntetőnek” azonban fogytán a lelkesedése. Egyikük, József, alapszakmáját tekintve szakács, de 25 éven keresztül bárzenészként dolgozott. Bevallja, nem napi 24 órában van a sátornál. Néha elugrik egy-egy órára fürdeni a lakásába. Fáradtan közli, hogy a vakcina méreg, és bár ő „szívszorulásos”, több, mint húsz éve nem szed gyógyszert, csak gyógynövényeket és propolisz tinktúrát fogyaszt.

Arról is beszél, hogy a demonstrálók nem egyszerűen csoportot, hanem annál többet: közösséget alkotnak. Két perccel később viszont meglepő őszinteséggel bukik ki belőle, hogy télen már nem nagyon bírja a sátras életmódot, amit öt hónapja űz, és nehezményezi azt is, hogy a szervezők csak esténként jelennek meg a bázison, legfeljebb egy órácskára.

Kicsit sem meglepő, hogy József és néhány társa már nehezen tűrik az értelmetlennek tűnő tiltakozást. Bár látszólag mindenük megvan (folyamatosan kapnak ételt, a magántámogatásoknak köszönhetően van villany a sátorban, PB gázzal fűtenek, pár méterre pedig toi toi vécében könnyíthetnek magukon), a több réteg ruha sem tudja igazán enyhíteni a hideget.

Kétségtelenül a nap fénypontja este 9-kor jön el, amikor megérkezik Fórizs Eszter, beüzemelik a technikát, és Facebook-élőzésben számolnak be a fejleményekről a bázis katonai sátrából.

Január 9. 23 óra

Bár kevesen állnak meg a sátraknál, a legtöbbjük közelben lakó, akik nem a petíciót írják alá, hanem arról érdeklődnek, meddig lesz még ott a sátortábor. Megkerestük a BRFK-t, mi alapján adják meg Fórizs Eszteréknek az engedélyt a pár fős, sátras tüntetésre. A rendőrség kérdésünkre azt írta, a BRFK

a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényeket nem engedélyezi, hanem erre irányuló eljárás keretében dönt azok tudomásul vételét illetően.

És mivel Fórizs Eszterék gyűlése kapcsán jogszabályban meghatározott tiltási, korlátozási, előírási kötelezettség nem merült fel, ezért azt tudomásul vették.

Úgy fest azonban, hogy végéhez közeledik a Vár-béli sátras demonstráció, a BRFK ugyanis lapunkkal azt közölte, hogy „a jelenleg is zajló gyűlés bejelentett és tudomásul vett véghatárideje 2022. január 9-én 23 óra.” Pedig Fórizsék nagyszabású terve, hogy a folytatásban egy jurtával veszik fel a harcot a vakcinát promótáló globalista háttérhatalommal.