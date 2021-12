Szinte az egész országra riasztást adtak ki a széllökések miatt

A Dunántúl túlnyomóan nagy részére egyes, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye egyes részeire pedig kettes fokozatú riasztást adtak ki a széllökések miatt, de Kelet-Magyarország más területein is figyelni kell.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetett, hogy vasárnap nagyobb területen is viharos (60-80 km/h, lokálisan 90 km/h-t is meghaladó) széllökésekre kell számítani, főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban. A viharos szél a Dunántúl hóval borított területein (kiemelten a Bakonyban) hófúvást is okozhat. A szél várhatóan a késő esti órákban fokozatosan veszít majd erejéből.