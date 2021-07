Újra Polt Péterhez fordul a DK a kalocsai gyermekotthon miatt

Friss cikkünk nyomán újra Polt Péterhez fordul Vadai Ágnes, a DK képviselője. Régóta foglalkozunk az üggyel, érdemes felidézni a mérföldköveket:

Kapcsolódó Kalocsai gyermekotthon: „Kerékpárlopás miatt is komolyabb nyomozás folyik, mint gyermekbántalmazási ügyben, ha az szociális gondozottakat érint” A 24.hu cikkei nyomán ombudsmani, majd rendőrségi vizsgálat indult a kalocsai gyermekotthonban, ahol rendszeres erőszakról számolnak be szemtanúk és érintettek. A rendőrség szerint nincs bizonyíték. Az általunk kérdezett büntetőjogász szerint a nyomozás szakszerűtlen és felületes lehetett.

Tavaly a kalocsai speciális gyermekotthon névtelenséget kérő dolgozói keresték meg a 24.hu-t. Arról számoltak be, hogy egyes nevelők veréseknek, alázásoknak vetik alá az intézményben élő gyermekeket. Megkerestünk volt növendékeket is, akik az információkat megerősítették.

Közben kiderült, hogy a 10-18 éves fiúk lelkigondozását olyan pap végzi, akivel szemben korábban egyházi eljárás folyt egy fiatalember szexuális molesztálása miatt.

Az intézményt fenntartó EMMI csupán azt közölte, hogy a kalocsai intézményben példaértékű munka folyik. További kérdéseinkre semmilyen választ nem kaptunk.

A lelkész felettese, Bábel Balázs érsek nem talál kivetnivalót abban, hogy molesztálási ügybe keveredett pap foglalkozik az intézeti fiúkkal.

érsek nem talál kivetnivalót abban, hogy molesztálási ügybe keveredett pap foglalkozik az intézeti fiúkkal. Cikkeink nyomán Szél Bernadett országgyűlési képviselő az ombdsmanhoz fordult, aki idén februárban vizsgálatot végzett az otthonban, és ennek eredményeit májusban közzétette.

országgyűlési képviselő az ombdsmanhoz fordult, aki idén februárban vizsgálatot végzett az otthonban, és ennek eredményeit májusban közzétette. A Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság ugyanakkor már le is zárta a kiskorú veszélyeztetése miatti nyomozást: bizonyítékot nem találtak.

Ma azt írtuk meg, hogy az általunk kérdezett büntetőjogász szerint – a nyomozást megszüntető határozat indoklása alapján – a nyomozás szakszerűtlen és felületes lehetett.

Erre reagált a DK képviselője. Vadai Ágnes azt írta: „Mai hír, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság bizonyítékok hiányában a nyomozást már le is zárta. A Demokratikus Koalíció elképesztőnek tartja azt a felületességet, hogy a szemtanúi beszámolókkal alátámasztott, és az ombudsmani jelentés által is feltárt bűnügyekben a nyomozó hatóság eljárt, és azt a cinizmust, hogy a nyomozás gyors megszűntetését a bizonyítékok hiányára fogják. Ezért újabb írásbeli kérdéssel fordulok Polt Péterhez, hogy megtudjuk: hogyan lehetséges az, hogy – ahogyan a TASZ ügyvédje is fogalmazott – egy biciklilopási ügyben is komolyabb nyomozás folyik, mint az állami fenntartású intézményben történő sorozatos gyermekbántalmazások miatt.”