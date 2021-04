Nagyon jó ötletnek tartja a terasznyitást Rusvai Miklós

Előnyösnek tartaná azt is, ha a védettségi igazolvány előnyökkel járna.

Nagyon jó ötletnek tartja a vendéglátóhelyek teraszának megnyitását Rusvai Miklós – a virológus, víruskutató erről az Alfahírnek adott interjújában beszélt. A kormány döntése szerint a teraszok azt követően nyithatnak meg, ha eléri a 3 és fél milliót azok száma, akik megkapták a koronavírus elleni vakcina első adagját.

Az első adandó alkalommal megyek a kedvenc helyemre,

jelentette ki Rusvai. Arról is beszélt, hogy szerinte jó lenne „összekapcsolni a terasznyitást az immunizáltsági státusz előírásával, és ezt később a sportrendezvényeknél is be lehetne vezetni”. A virológus előnyösnek tartaná, ha a védettségi igazolvány előnyökkel járna, mert ez növelné az oltási kedvet.

Rusvai kijelentette, hogy ugyan vannak olyanok, akiknek az immunrendszere nem reagál megfelelően egy adott oltóanyagra, ők majd később más oltóanyagtípussal oltva elérik a kívánt szintet. Az ilyen emberek azonban kevesen vannak, arányuk nem éri el a 10 százalékot.

Szóba került az is, hogy érdemes-e tesztelni oltás előtt. A virológus szerint nem.

Olyan ritkán jelentkezik minden érezhető tünet nélkül a vírusfertőzés, hogy nem igazán tartom szükségesnek a vakcinázás előtti vizsgálatot,

mondta és megjegyezte, hogy a gyorstesztek ebben az esetben nem is túl hatékonyak: a tünetmentesek esetében nagy valószínűséggel nem fognak reagálni, mert a gyorsteszt csak nagy mennyiségű vírust tud kimutatni az orrváladékból. Ha valaki azonban enyhébb tüneteket érez magán, az ne oltasson.

Arra kérdésre, hogy mi a helyzet azokkal a közösségi médiában is terjedő esetekkel, hogy valaki az oltás után betegedett meg, Rusvai azt válaszolta: kétségtelenül vannak ilyen esetek, de ezek igazságtartalmát meg kellene vizsgálni.