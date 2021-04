Egy hónap alatt három és fél évet csökkent a koronavírus halottainak átlagéletkora

Míg októberben átlagosan 76 évesen vesztették életüket az áldozatok, addig ez a szám március utolsó hetében már csak 71 volt.

2021 márciusában a hivatalos adatok alapján 5937 magyar vesztette életét a koronavírus-fertőzést követően – velük együtt az idén már 11328-an haltak meg a Covid-19 miatt. Jól mutatja a második, illetve harmadik hullám súlyosságát az, hogy január és március között már többen haltak meg, mint tavaly egész évben – 2020-ban 9667 áldozatot követelt a járvány.

Az elhunytak átlagéletkora a második hullám kezdete óta 75,5 év körül stagnált, márciusban azonban 72 évre csökkent. Ennek az egyik oka az lehet, hogy egyre több idős kapja meg az oltást: az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint a 80 feletti magyarok 60 százaléka kapta már meg legalább az első dózist az elérhető öt vakcina valamelyikéből, a 70-es korosztályban viszont még ennél is nagyobb az arány (64,8 százalék). A 60-69 évesek közül tízből négyen (43,4 százalék) jutottak hozzá valamelyik vakcinához. Szakértők azonban nem győzik hangsúlyozni, hogy a brit vírusvariáció egyébként is veszélyesebb a fiatalabbakra, mint az eredeti, vuhani vírus volt.

Ábránkon az eddig elhunyt 20995 ember átlagéletkora látható havi bontásban, nemek szerint is. Az oszlopok azt mutatják, hányan hunytak el az adott hónapban koronavírus-fertőzés után: a maximum pár száz főt jelentő alacsonyabbak meg is magyarázzák, hogy miért ingadozott ennyire az első fél évben az átlagéletkor – kicsi volt ugyanis az elemszám.

Az októbertől tartó időszakban minden hónapban igaz volt, hogy a nők átlagosan öt évvel idősebben hunynak el a férfiaknál. Ennek egyszerű oka van: a nők tovább élnek a férfiaknál Magyarországon, így abszolút értékben is több nyolcvan év közeli van belőlük, mint férfiakból, és általánosságban az egészségi állapotuk is később romlik le. A Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderül , hogy 2020-ban 24 ezer férfi volt 78 éves (októbertől januárig átlagosan 78 évesen hunytak el a nők), a nők közül viszont több mint 43 ezren töltötték be ezt a kort, a közel húszezer 89 évesnek pedig a kétharmadát tették ki. A nők életkorcsoport szerinti dominanciája az 1969-ben születettektől kezdve szűnik meg: a most 52 éveseknek már az 50,2 százaléka férfi, az ennél fiatalabbak körében pedig minden életkorban 52 százalék körül alakul az arányuk.

Márciusban minden eddiginél többen vesztették életüket a koronavírus-járványban, életkoruk pedig szemmel láthatóan csökkent: a férfiak átlagosan 70 évhez közel haltak meg, a nőknél ez az érték 75 év volt. Az elmúlt hét adataiból ráadásul kiderül, hogy ez az érték folyamatosan csökken: a március 31-én elhunyt 258 emberrel együtt az elmúlt hét napban az átlagéletkor 71 volt – ebből a férfiaké 68,7, a nőké 73,6.