Gulyás Gergely: a számok rosszak, nincs ideje a lazításnak

Cikkünk frissül.

Nincs ideje a lazításnak, rosszak a számok – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

Mindez azt jelenti, hogy a március 22-éig érvényben lévő korlátozásokat a kormány meghosszabbítja.

Gulyás azt mondta, hogy még hetekben kell számolni azt, amíg a lazítást, a nyitást el lehet kezdeni. Pontos időt nem mondott a miniszter, erről úgy nyilatkozott, hogy az átoltottsági számok befolyásolhatják ezt az időpontot. A nyitás – jelezte – több lépcsős lesz.

Jelentős nyitás, enyhítés csak néhány hét múlva képzelhető el

– mondta újságírói kérdésre. Korábban elmondta: nehéz hetek állnak előttünk, de olyan nyitást szeretnének, amely nem jár később zárással. A nyitási tervről a következő napokban adnak majd tájékoztatást.

Gulyás hangsúlyozta: most az a legfontosabb, hogy minimalizáljuk a kontaktszámot, és hogy mindenki tartsa be a járványügyi előírásokat. Ha ez megtörténik, akkor “nem lesz negyedik hullám.” A miniszter jelezte: a harmadik hullám csúcsának közelében vagyunk, a tetőzés napokon, de akár heteken belül következhet be. Gulyás szerint ugyanakkor áprilisban meredeken szorul majd vissza a járvány az intézkedéseknek, valamint a beoltottságnak köszönhetően.

A miniszter hangsúlyozta: nem lesz különböző stratégia az egyes régiókban, országosan egységes marad a védekezés ezután is.

A vakcinákról Gulyás azt mondta, hogy Magyarországon csak biztonságos vakcinával oltanak, érdemi minőségi különbség nincs a használt oltóanyagok közt. “Az AstraZeneca esetében nem indokolt” a visszavonás, vagy mellőzés. “Júniusig, de akár májusban is teljes átoltottság lehet Magyarországon” – tette hozzá.

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely elmondta: