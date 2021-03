A járvány után is szomorú látvány lesz Budapest belvárosa

Noha jelenleg a kormány által elrendelt zárás miatt néhány kivételtől eltekintve egyébként se nagyon vásárolhatunk a hagyományos módon, helyben fogyasztásról pedig már jó ideje szó sem lehet, sajnos egyre nagyobb esély van rá, hogy a járvány leküzdése után is hiába keressük majd fel kedvenc üzleteinket, éttermünket. Az újabb és elhúzódó kényszerszünet miatt ugyanis egyre több anyagilag ellehetetlenült kiskereskedő és vendéglátós dobja be végleg a törölközőt, amint erről a Budapest belvárosában készített képeink is tanúskodnak.