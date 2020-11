A munkaerő-toborzás új dimenziója: 250.000 Ft bónusz járhat bárkinek, aki tehetséges IT szakembert ajánl az EPAM-nak  (x)

A COVID – 19 járvány következtében gyorsított ütemben zajló digitális átállás miatt az informatikai megoldások iránti igény különösen felerősödött. Újabb és újabb globális IT projektek megvalósítására kap felkérést a vállalat, és ezekhez a legjobb fejlesztőkre van szükség. A kiválasztás során nagyobb figyelem hárul a tapasztalt, már bizonyított szakemberekre, akiknek fontos a tudásintenzív alkotómunka, így olyan, itthon még nem látott eszközök is bevetésre kerülnek, mint az akár bruttó 250.000 Ft-os bárki számára elérhető ajánlórendszer.

„A pandémia a rengeteg negatív gazdasági hatás mellett a digitális transzformáció terén előrerepítette a világot és ezt mi is érzékeljük: a pénzügyi szektortól a biotechnológián át a telekommunikációig globális piacvezető cégek újabb és újabb felkérései érkeznek hozzánk, ezért további szakemberekre van szükségünk. A magyar fejlesztők szaktudása és elhivatottsága miatt ügyfeleink szívesen hoznak Magyarországra projekteket.” – mondta Végh Norbert, az EPAM magyarországi vezetője.

„Csak néhány új toborzót kértem, de amellett, hogy bővítettem a csapatot, most ezzel programmal további pár millió “fejvadásszal” egészültünk ki. Ez egy olyan kezdeményezés, amivel minden fél nyer: a munkavállaló egy igazán izgalmas karrierlehetőséget kap, az ajánló megkapja a bónuszt, mi pedig egy új munkaerővel gazdagodunk. Ez a program több EPAM-os országban sikerrel működik, így bízunk a pozitív hazai fogadtatásban.” – tette hozzá Bartos-Diószegi Gábor, az EPAM toborzási vezetője.

A járvány következtében nemcsak a munkahelyi szokások, hanem a munkavállalási szempontok is megváltoztak és az otthoni munkavégzés szerepe felértékelődött. Az EPAM rugalmasan kezeli a munkavégzés helyszínét, lehetőség van a távmunkára, így az ország minden tájáról lehet szakembert ajánlani.

Az EPAM-ról

