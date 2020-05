Újabb magyar utazási iroda jelentett csődöt

Május végén befejezi a tevékenységét az Aeolus Utazási Iroda – írja a turizmus.com a cég Facebook-posztja alapján. A tájékoztatás szerint az irodának tartozása, további kötelezettsége nincs sem utasok, sem partnerirodák felé.

A cég anyavállalata, az Aeolus s.r.o. a koronavírus-járvány okozta válság miatt már korábban fizetésképtelenséget jelentett, de akkor a magyar cég még úgy vélte, hogy túlélhet. Most a Facebookon jelentették be, hogy befejezik működésüket.

Az utasok – akik még nem nyújtották be a kárbejelentést az Allianz Szlovákia Biztosítóhoz –, az Aeolus Utazási Iroda honlapján határozatlan ideig egy pontos, magyar nyelvű tájékoztatást kapnak arról, hogyan kell eljárni a kárbejelentéssel kapcsolatosan. Mint írják, információik szerint az utasaik nagy többsége már elküldte a bejelentést, amiről visszaigazoló e-mailt is kaptak. Honlapjukon megtalálható egy szlovák információs telefonszám, melyen magyar nyelvű kolléga továbbra is rendelkezésre áll júniusban.

