Operatív törzs: egyelőre nem tervezünk kijárási tilalmat

2817 ember van hatósági házi karanténban, eddig 5094 ellenőrzést hajtottak végre a hatóságok

– mondta Lakatos Tibor ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a mai sajtótájékoztatón. Ellenőrizték az új intézkedések betartását is, eddig 7 személlyel szemben, 350 ezer forintos bírságot szabtak ki.

Lakatos beszélt a határon kialakult helyzetről is. A határon próbáltak humanitárius módon eljárni, vagyis éjszaka megnyitni a román és bolgár autósok előtt. Ennek viszont volt káros hatása is, ma reggelre 29 km-es sor alakult ki Hegyeshalomnál. Elmondása szerint a kormányzati és rendészeti egyeztetések nyomán meg tudták indítani a forgalmat. Jelenleg Hegyeshalomnál egy óra alá csökkent a várakozás, továbbá Kópházán és Rábafüzesnél is megindították a teherforgalmat. Az országon belül a teherforgalom zavartalan – tette hozzá.

Ha a magyar emberek nem értik meg az üzenetet, a hatóságoknak nincs esélyük megakadályoztatik a járványt. Tartsák be az ajánlásokat

– mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Még mindig sok az idős ember az utcákon, kérik, fogadják meg a tanácsokat. Müller Cecília szólt a fiatalokhoz is. Rengetegen sétálgatnak csoportosan, úgy tudják, a fiatalok házibulikat rendeznek.

Lakatos Tibor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, egyelőre nem terveznek kijárási tilalmat, nem terveznek lezárni városrészeket.

Lehet eljön ennek ideje, de ezt alapos számítások fogják megelőzni

– tette hozzá.

Szó volt a lélegeztetőgépek mennyiségéről is, Müller Cecília szerint a helyzet megnyugtató.

A két ország lakosságát nézve Magyarországon arányában több lélegeztetőgép van, mint Olaszországban

– mondta a tisztifőorvos. Arra a kérdésre, hogy mennyi tesztet rendeltünk meg, Müller Cecília annyit válaszolt: sokat.

Megint kérdés volt -most már sokadszor -, hogy miért nem publikus, hogy az ország mely részén fertőződtek meg a koronavírusos betegek. Müller Cecília szerint elég az, hogy az illetékesek és a hatóságok tudják, hol bukkant fel a vírus.