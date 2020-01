Megjelölte a vitás pontokat az USA és az Orbán-kormány közt az amerikai nagykövet

Ambassador Cornstein's New Year Remarks

Please join us in welcoming 2020 together with U.S. Ambassador David Cornstein! Watch and listen as he recounts the broad range of accomplishments we achieved in the U.S.-Hungarian bilateral relationship in 2019, and welcomes the challenges and opportunities of 2020 as we work to further strengthen the relationship. As the Ambassador says, “I am confident that 2020 will be a meaningful year, and I look forward to working together with the people of Hungary as partners in pursuit of an even stronger alliance.”Köszöntsétek velünk és David Cornstein nagykövettel a 2020-as évet! Hallgassátok meg nagykövetünk gondolatait a 2019-ben az amerikai-magyar kapcsolatok számos területén elért eredményekről, és arról, milyen kihívásokat és új lehetőségeket tartogat 2020, amely során továbbra is közösen dolgozunk majd a kétoldalú kapcsolatok erősítésén. Cornstein nagykövet szavaival élve: “(…) meggyőződésem, hogy 2020 jelentőségteljes év lesz, és izgatottan várom, hogy továbbra is együtt dolgozhassam a magyar emberekkel, partnereinkkel, egy még erősebb szövetség érdekében.”

Közzétette: US Embassy Budapest – 2020. január 2., csütörtök