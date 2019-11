„Az ironikus mondás szerint Orbán már kilépne az EU-ból, de Putyin elnök nem engedi”

Az orbáni külpolitika abszurd, de van benne logika. Megy a bolt, s a miniszterelnök elmondhatja: több előnyre tettünk szert, mintha belesimulnánk a nyugati rendbe

– mondta Orbán Viktor külpolitikáját elemezve Dunay Pál a Népszavának adott interjúban. A George C. Marshall Európai Biztonsági Tanulmányok Központjának professzora úgy gondolja, az Orbán-kormány jól árazta be, hogy maximális előnyöket tudjon elérni minimális veszteségekkel. Azaz miközben eljátssza, hogy támadó külpolitikával védi a nemzeti érdekeket, gazdaságpolitikájával gátlástalanul szolgálja ki a nyugati nagytőkét, elsősorban az itt működő német autógyárakat. Dunay azt mondja:

A Mercedes, az Audi és a BMW főnökei mondhatják, kérem, itt stabilitás van, alig fordul elő sztrájk.

Dunay szerint amúgy is az az orbáni tan, hogy nincs hála, csak kőkemény üzlet. Azaz ha a nyugatiak kapni akarnak valamit, akkor adniuk is kell valamit. Ez egyúttal azt is jelenti, Orbánék nem simulnak bele a nyugati rendbe, hanem üzletelnek erre is, arra is. Nincs is bennük félelemérzet Oroszországgal szemben sem. A tudós szerint ezt próbálja kihasználni az orosz külpolitika, amely éket akar verni a nyugati szövetségesek közé, meg akarja nyerni a kevésbé lojálisakat például a NATO-tagországok közül. Ezt hol ajándékokkal, hol korrupt politikusok megnyerésével, hol hatalmas hitelekkel éri el. Dunay szerint ilyen ügyekben sűrűn emlegetik Magyarországot. Említ egy ironikus mondást, amely így szól:

Orbán már régen kilépne az Európai Unióból, de Putyin elnök nem engedi.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP