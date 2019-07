Egymás után zárnak be az arab pénzváltók Budapesten

Az MKB Bank több pénzváltóval is szerződést bontott – írja az Index. A lap arról ír, hogy a piac átalakulását a nagyobb állami aktivitás váltotta ki. Előzménye, hogy tavaly novemberben a Magyar Nemzeti Bank (amely a pénzváltók és a velük szerződésben álló pénzintézeteket is felügyeli) közel 30 millió forintos bírságot szabott ki három bankra.

Az MNB ugyanis egy vizsgálat során több szabálytalanságot talált. A felügyeleti szerv mindhárom pénzintézetet arra kötelezte, hogy a bankok dolgozzanak ki olyan belső szabályrendszert, ami mindenkor biztosítja valamennyi gyanús tranzakció bejelentését akár egyesével, akár csoportosan. Sőt, a pénzintézeteket arra is kötelezte az MNB, hogy a velük szerződésben álló pénzváltóknál is érje el, hogy ők is haladéktalanul bejelentsék a nagyobb tranzakciókat. Minderre idén márciusig kaptak haladékot a bankok.

Az Index szerint ennek a bírságnak köszönhető, hogy az MKB megszüntette az együttműködését az összes pénzváltójával, a bank ugyanis nem szeretné, hogy úgy pörögjenek jelentős pénzek, hogy azok eredetét nem tudják megnyugtatóan igazolni. A kereskedelmi bank intézkedése állítólag már érzékelhető is, ugyanis tucatnyi, a fővárosban legálisan tevékenykedő arab pénzváltó húzta le a rolót az elmúlt időszakban.

kiemelt kép: mti