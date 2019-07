Miért jó egy hétüléses autó?

Milyen egy vagy több gyerekkel elindulni nyaralni? Milyen szempontok számítanak egy családi autónál? Mit kell tudnia egy ilyen autónak? Elmentünk két különböző nagyságú és mentalitású családdal kirándulni, hogy megtudjuk, mit tartanak hasznosnak egy családi autó esetében.

Hogy mennyire nem könnyű megszervezni egy nyaralást, azt jól mutatja, hogy mi csak egy piknikezésre próbáltunk elindulni két családdal a Budapesttől nem messze fekvő Szakáts-kerti horgásztóhoz, de az elején akadályba ütköztünk. Az időjárás sem volt biztató, de hogy időben és egyszerre induljon el két gyerekes család, az szinte lehetetlennek bizonyult. Gyerekkel sokkal nehezebb utazni, más-más kihívással szembesül egy kis vagy egy nagycsalád.

Kell a nagy csomagtér

Mariannáék egy kétéves kislány szülei, korábban el sem tudták képzelni, hogy egy gyereknek ennyi dolgot kell bepakolni az útra. „Amíg kicsi, egy összecsukható babaágyat, babakocsit és hordozót is vinned kell magaddal. Ezek szinte teljesen elfoglalják a kocsi csomagtartóját, és akkor még nem beszéltünk a többnapi váltás ruháról, higiéniai termékekről és pelenkáról.” A nyaraláskor a csomagok nagy részét a gyerek cuccai teszik ki, a felnőttek, ha vinnének is magukkal több dolgot, inkább otthon hagyják, mert a gyerek dolgai elfoglalják a helyet.

“Úgy kell elindulni bárhová, mintha egy kamionnal mennél, és képzeld el ezt egy háromgyerekes családnál.” – mondja Áron, Marianna párja.

Éppen ezért fontos, egy családi autónál különösen, hogy legyen megfelelő méretű csomagtér. Egy hétüléses autóban az utolsó két ülést, ha lefektetjük, akkor rögtön nagyobb csomagtérrel rendelkezünk.

Sokat számít, hogy a szülők hova és mit tudnak pakolni egy autóban. Nem lehet folyton megállni és kikeresni a csomagtartóban azt, amire éppen szükség van. Ezért hasznos, ha egy autóban mély a könyöklő alatti üreg, kesztyűtartó és az ajtózsebek is öblösek, illetve a padló alatti tárolókba is dughatunk ezt-azt.

Dávidék nem veszik ennyire komolyan a pakolást, ahogy ő fogalmaz, ők mindent az utolsó pillanatban oldanak meg. „Mi általában minden fontos dolgot otthon hagyunk. Költséges bevásárlással kezdődik az első nap. A lányom anyukája bepakol otthon, Lénának csak arra kell figyelnie, hogy amit kipakol a táskából, azt vissza is tegye a bőröndbe.”

Baba az autóban

Az autóban még a gyerekülés is foglalja a helyet, fontos szempont, hogy akár több gyerekülés is el tudjon férni egymás mellett. Érdemes megnézni egy autónál, hogy a második sor ülései előre-hátra csúsztathatók legyenek, a támlájuk külön-külön dönthetőek-e, ezek segítenek variálhatóvá tenni az utasteret, így több csomag is beférhet.

Dávidék esetében éppen aktuális a pakolási probléma, mivel háromfős családjuk nemrég bővült egy kisbabával. „Most lesz izgalmas, plusz még egy gyerek. Ráadásul Léna már abban a korban van, amikor a nyaralást aktívra kell tervezni. Most azon gondolkozunk, hogyha elindulunk a Balatonra, béreljünk-e biciklitartót az autóra, és vigyük a sajátunkat, vagy inkább a biciklit béreljünk a helyszínen. Ráadásul egy babának annyi dolgot kell bepakolni, hogy egy újszülöttnek szinte egy új autó dukál.”

21. századi megoldások

Marianna szerint a panorámatető az egyik legjobb dolog, ami egy autóban lehet, a gyerek imádja nézni, ahogy mozognak a felhők vagy ha esik az eső. De a 21. században már az is szempont, hogy milyen konzolok, usb töltők vannak a hátsó ülésnél, hiszen egy gyerek hamar elunja magát, főleg egy hosszú úton, ilyenkor valamilyen digitális eszközön tudnak mesét nézni. A szülők pedig akár egy gyerekleső tükrön keresztül figyelhetik, mit csinál a gyerek hátsó ülésen.

A családi autókhoz pedig már elérhető a kézhasználat nélkül nyitható csomagtérajtó, ami úgy is nyitható vagy zárható, hogy az autós meglendíti lábát a hátsó lökhárító alatt. Így ha épp az egyik kezünkben a gyerek, a másikban a csomag, akkor sem fog problémát okozni kinyitni a csomagtartót.

Mariannáék esetében Áron vezet rendszeresen, így neki a tágas tér mellett fontos, hogy legyenek az autóban olyan technikák, amik a vezetést segítik, mint például a sávtartó automatika, a kormányfűtés, a táblafelismerő rendszer, tolatókamera, vagy épp a követőradaros tempomat.

Biztonságos utazás

Abban mindketten egyetértettek, hogy ha gyerekkel indulnak útnak, akkor különösen fontos a biztonság. A nagyobb méretű családi autók nagyobb tömegűek is, főleg, ha sok ember ül benne, vagy ha épp tele van pakolva, így nem árt, ha egy autónak nagy a motorereje, ami egy előzésnél rengeteget számít.

Gyerekek mellett még nehezebb a vezetésre koncentrálni, de a mostani autókban már vannak olyan megoldások, amik figyelik az úton vagy út mellett haladó gyalogosokat. Ezek a rendszerek, ha gázolásveszélyt észlelnek, figyelmeztetik a vezetőt, de ha az nem reagál, akkor automatikusan fékeznek.

A nyaralás a pihenésről szól, de akik gyerekkel indulnak útnak, azok tudják, jóval több szervezést, idegőrlő pillanatot élhetnek át, mint amikor egyedül vagy kettesben mentek nyaralni. Marianna szerint nem könnyű a lakás, az otthon hangulatát, esszenciáját összepakolni és betenni az autóba, hiszen gyakorlatilag az otthonodat kell vinned mindenhová, mivel a gyereknek kellenek a megszokott dolgai.

De olyan nincs, hogy nem ér valami meglepetés útközben.

Most csak épp egy gumicsizma maradt otthon.