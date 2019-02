Borzasztóan megkopasztják a bankok a magyarokat

Sokan gondolják úgy, hogy magas díjakat számítanak fel a magyarországi bankok az ügyfeleik felé, drága a bankolás. Ennek mentek utána a Magyar Nemzeti Bank munkatársai, és amit találtak, az talán a gondoltnál is ijesztőbb.

11 európai uniós ország 22, jelentős lakossági ügyfélkörrel rendelkező bankját vizsgálták. A magyar ügyfelek pénzforgalmi díjterhei minden más országnál magasabbak. (A jövedelmi szinthez mérték a banki jutalékokat, díjakat a kutatók.) És úgy is a magyarok fizetik a legtöbbet a bankoknak, ha kiszűrjük a tranzakciós illetéket (amit a bankok áthárítanak az ügyfelekre, végső soron az állami költségvetésbe fizetik be), és úgy is, hogy a lakosságot jövedelme szerint három csoportra bontjuk.

„A teljes díjterhelés magas jövedelemarányos szintje különösen a legalacsonyabb jövedelmi kategóriában aggasztó, hiszen azt mutatja, hogy az ebben a rétegben átlagosnál sokkal magasabb arányban megtalálható, bankkapcsolattal még nem rendelkező állampolgárok pénzügyi szolgáltatások körébe történő bevonását nem támogatják a bankok által jelenleg alkalmazott számlakondíciók” – írják a jegybanki munkatársak a Portfolio.hu-n közzétett írásukban.

Igaz ugyan, hogy Kelet-Európában általánosan megfigyelhető a pénzforgalmi szolgáltatások más régiókhoz viszonyított magasabb árazása, azonban a magyar díjak még ebben a régióban is a legdrágábbak. Önmagában a jelentős készpénzhasználat sem ad magyarázatot az elektronikus tranzakciók magas hazai költségére, hiszen a hozzánk hasonló, vagy még magasabb készpénzfizetési aránnyal rendelkező országok többségében sokkal alacsonyabb az ügyfelek jövedelemarányos díjterhelése.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: MTI / Máthé Zoltán