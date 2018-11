Tállai András megint elhazudott pár százmilliót Brüsszeltől

Több évtizedes problémának inthetnek búcsút a borsodgesztiek, hiszen teljes hosszában megújult a településre vezető bekötőút!

– közölte Tállai András a Facebook-oldalán. Amit sokadszorra is elfelejtett hozzátenni, hogy mindez EU-s támogatásból történt. Tállai ezt rendszeresen csinálja, és ki is törli a kommenteket, amik erre utalnak. Most ennyit írt:

Átadásra került a 25116-os számú útszakasz, mely közel 278,3 millió forint Széchenyi2020-as forrásból, 4,063km hosszan született újjá a harsányi elágazástól a település kezdetét jelző tábláig. Használják egészséggel az elkészült útszakaszt!