Majd’ egy évtizedet csúszhat Paks II.

Arról ír a Népszava, hogy a kormányzat se cáfolja határozottan azt a szakmai értesülésüket, hogy az új paksi atomblokkok átadása akár a lehető legkésőbbi időpontig, azaz 2032-ig is elhúzódhat. Ez a céldátum már egyre többször merül fel a paksi atomerőmű bővítésében részt vevő szakemberek köreiben.

A lap információ szerint a legutóbbi Putyin-Orbán-találkozón is ez a csúszás volt a fő téma, ami miatt feszült volt a hangulat Moszkvában:

Négy éve, a magyar-orosz államközi szerződés aláírásának napjaiban a kormány az első blokk tekintetében még 2023-as átadást helyezett kilátásba.

A beruházásra nyújtott orosz állami hitelt bemutató, már szintén négy éves törvény szerint a pénzt a magyar állam 2025-ig használja fel és legkésőbb 2026 március 15-én kezd törleszteni.

Egy EU-s dokumentum szerint ekkor a két fél 2024-2026-os átadásban állapodott meg.

Amikor tavaly év végére az EU minden engedélyt megadott a beruházáshoz, akkor már 22 hónapos határidő-módosulást emlegettek. Ekkortól beszélnek a két blokk tekintetében 2026-os-2027-es átadásról.

Azonban most már az ennél is jóval későbbi, 2032-es dátum is felmerült. Ennek oka, hogy akkortól kell évente leállítani a jelenlegi négy paksi atomblokkot.

