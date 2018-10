Elnapolták a hajléktalan tárgyalását

Vasárnap elnapolták annak a hajléktalannak a tárgyalását, akit pénteken vett őrizetbe a rendőrség a Móricz Zsigmond körtéren. A Város Mindenkié csoport közölte, a bíróság feltehetően egészségi állapota miatt függesztette fel a különleges eljárást.

A tárgyalást később megtartják, de most azonnal szabadon bocsátották. A hajléktalan férfit az Utcajogász képviselte. A bíróság most is csak telekommunikációs eszközökkel biztosította az érintett részvételét a tárgyaláson.

Hiába kérték a jogászok, hogy személyesen jelen lehessen a tárgyaláson, ezt a bíró most sem engedélyezte, de azt igen, hogy az egyik jogi képviselő átmehessen a pár méterre lévő másik szobába és személyesen az érintett mellett lehessen a tárgyalás alatt.

A vasárnapi tárgyalás gyorsan véget ért. Miután a bíró feltette az érintett egészségügyi állapotára vonatkozó kérdést és Zoltán elmondta, hogy érelzáródása, gerinctörése, csuklótörése és bordatörése is van, a bíró szünetet rendelt el és vélhetően emiatt be is fejezte a tárgyalást.

Ha a bíró valóban a férfi egészségi állapota miatt fejezte be a gyorsított eljárást, akkor a Város Mindenkié csoport szerint felvetődik a gyanú, hogy már az őrizetbe vétel sem volt jogszerű.

A Város Mindenkié csoport „A hajléktalanok nem bűnözők!” címmel nyílt levelet intézett az Országos Rendőrfőkapitánysághoz, amelyhez a Szabad a Hang honlapon bárki tud csatlakozni. A levél, arra kéri a rendőrséget, hogy ne kezeljék bűnözőkként a fedél nélkül élő embereket, a hajléktalanság kezelését hagyják az utcai gondozókra, csak akkor foglalkozzanak ezzel a problémával ha azt a rendőrség életvédelmi kötelezettségei indokolják.

A levél elküldésén kívül A Város Mindenkié csoport mindenkit arra kér, hogy segítsen az Utcajogász Egyesület által összeállított jogi tájékoztató hajléktalan emberekhez való eljuttatásában, illetve jelentkezzen be a kunyhóban élő emberek védelmére szervezett riadóláncba.