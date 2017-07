Mikrochipet ültet be dolgozóiba egy amerikai szoftvercég

Bőrük alá ültetett chippel fizethetnek, jelentkezhetnek be rendszerekbe hamarosan egy amerikai szoftvercég dolgozói. A beültetés önkéntes, a vállalat elmondása szerint nem használnak helykövetést, és minden adatot titkosítva kezelnek.

Egy amerikai szoftvercég bejelentette, hogy a jövőben mikrochipeket ültet be alkalmazottaiba. A több mint 50 embert foglalkoztató Three Square Market egy akkora chipet használna, ami kisebb, mint egy rizsszem.

Természetesen mindez nem kötelező jellegű, a dolgozók maguk dönthetnek arról, kívánnak-e “kiborggá” válni. A cég kikötötte, hogy minden adatot titkosítva kezelnek, továbbá nem alkalmaznak GPS-es helymeghatározást.

A rádiófrekvenciás chipet (RFID) a hüvelyk- és mutatóujj közé ültetik be, a dolgozók ezzel fizethetnek a céges étkezőben, nyithatnak ki ajtókat, és azonosíthatják magukat a különféle elektronikus rendszerekben. Egy ilyen alkatrész 300 dollár értékű, amit a cég vásárol meg, augusztus elsején indul el a program.

Todd Westby, a cég vezérigazgatója úgy gondolja, hogy az RFID technológia idővel minden területen még elterjedtebbé válik, ezáltal fogunk bejelentkezni elektronikus rendszerekbe, vagy végzünk el fizetéseket, és a bőr alá ültetett alkatrész átveheti az útlevelek helyét is.

Chipet ültet dolgozóiba beléptetőkártya helyett egy belga cég

Az Egyesült Államokban ugyan a Three Square Market az első olyan vállalat, ami alkalmazza a technológiát, de a tenger másik oldalán több példát is láthatunk. Csehországban például a Paralelní Polis nevű szervezet a Bitcoin digitális fizetőeszközzel bonyolított tranzakciókhoz használ implantátumot, és a belga NewFusion is hasonló megoldással jár el, mint a Three Square Market.

