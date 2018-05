Zabai Szabolcs már várja a szabadulását

Zubai Szabolcs, a MOL-Pick Szeged kézilabdázója – aki tíz év után távozik a klubtól – szombaton kijelentette, úgy érzi magát, mintha börtönből szabadulna. A 34 éves beálló távozása pénteken vált hivatalossá, amikor az NB I-ből kiesett Orosházi FKSE bejelentette, két idényre szerződést kötött vele.

Már az új csapata is megvan.

Ezek után a szombat délutáni Szeged-Veszprém bajnoki döntőn a keretbe sem nevezte Juan Carlos Pastor vezetőedző, a klubvezetők pedig nem búcsúztatták el a kezdés előtt.

Ő az edző, ő dönt. Már várom a végét. Ez olyan, mint amikor valaki szabadul a börtönből, és vágja a centiket, most nálam is ugyanez volt. Április 28-án a dabasi mérkőzésünkön volt egy olyasfajta dolog, ami nekem nagyon nem tetszett, és ennek hangot is adtam. Én nem haragszom senkire, de egy biztos, nehéz megélni az ilyet