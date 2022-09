Az ukrán erők pénteken foglalták vissza a Harkiv megyében fekvő Balaklija városát, a Guardian most közzétett egy videót arról, hogy az ukrán erők parancsnoka kitűzte az ukrán zászlót a visszafoglalt városban.

A város fél éven át volt orosz megszállás alatt.

Syrski, commander of Ukrainian ground forces, runs Ukrainian flag-raising ceremony in Balakliia (vid via Vertikal telegram channel). Amazing. pic.twitter.com/qrKrazFqoE

— Shaun Walker (@shaunwalker7) September 10, 2022