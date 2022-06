Rakétatalálat ért egy bevásárlóközpontot Kremencsukban

Hétfőn rakétatalálat ért egy bevásárlóközpontot a Közép-Ukrajnában fekvő Kremencsukban. A 217 ezer lakosú település a Dnyeper partján fekszik és fontos ipari központ.

Volodimir Zelenszkij tájékoztatása szerint az épületben több mint ezer ember tartózkodott a támadás idején és elképzelni sem tudják, hogy mekkora lehet az áldozatok száma.

Oliver Carroll, az Economist tudósítója egy videót osztott meg, amelyen az látszik, hogy a bevásárlóközpont lángokban áll.

Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R

⚡️ Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'

“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 27, 2022