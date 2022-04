„Harctéri sebesülésekkel” kezelnek ukrán gyerekeket Dnyipróban

Olyan sebesülésekkel visznek be gyerekeket Dnyipró egyik kórházában, amilyeneket a harctéren szoktak szerezni a katonák – mondták a BBC tudósítójának ukrán orvosok. Az újságírók az egyik olyan kórházba látogattak el, ahova a kramatorszki pályaudvar ellen elkövetett támadás sebesültjei közül is szállítottak be néhányat. A gyerekek között vannak például olyanok, akik a robbanásban elvesztették valamelyik végtagjukat – olvasható a beszámolóban.

A kramatorszki pályaudvart a múlt héten érte támadás, miközben sokan, főleg idősek, nők és gyerekek, vártak arra, hogy evakuálják őket. A támadásban több mint ötvenen meghaltak, és nagyjából százan megsebesültek, de a halottak száma még tovább is emelkedhet.