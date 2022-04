Autóval, helikopterrel, katonai repülővel és vonattal jutott el Boris Johnson Kijevbe

Kalandos módon jutott el szombaton Boris Johnson az ukrán fővárosba a Times Radio újságírójának beszámolója alapján. A brit miniszterelnök Londonból autóval, helikopterrel, katonai repülővel majd – Lengyelországból – vonattal utazott, és összesen öt órát töltött Kijevben. Ez idő alatt együtt vacsoráztak Volodimir Zelenszkijjel, a menü kecskesajtos saláta, tyúkhúsleves és marhasült volt, desszertként pedig meggyes gombócot fogyasztottak.

NEW: Johnson & Zelenskyy dined together in Kyiv on Saturday.

On the menu was goats cheese salad & chicken soup, followed by roast beef, then cherry dumplings.

PM stayed 5 hours in Kyiv in total, having travelled there via road, helicopter, military plane & train.

