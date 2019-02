Dubai Ingatlanok budapesti árakon

Ingatlanok terén Budapest utolérte Dubait!

Dubai több évtizede tartja első helyét a világon mint a gazdagság, a csillogás és a minőség szinonimája. Az uralkodó (tanácsadóival együtt), nem kétség, hogy a világ legjobb marketing szakembere. Több évtizede tartja Dubait az érdeklődés középpontjában, miközben hihetetlen fejlődésen viszi át az országot, mindig megtalálva a helyes utat a világpolitika labirintusában.

Írásunk célja, hogy rávilágítson arra az eddig soha nem látott helyzetre, ami a budapesti és a dubaji ingatlanpiac között az utóbbi években kialakult.

Sokaknak Dubai az elérhetetlenség szinonimája is, joggal azt is gondoljak, hogy az ilyen szintű minőségi fejlődés csak a hétköznapi halandó által elérhetetlen árszínvonalon valósítható meg.

A valóság azonban teljesen más. Röviden megfogalmazva a dubaji és budapesti ingatlanárak összeértek! Budapesti árakon lehet Dubaiban örök tulajdonú vadonatúj, csúcsminőségű ingatlanokhoz jutni, rendkívül kedvező feltételekkel, külföldiek számára is.

Mi ennek az oka, mi áll az árcímkék mögött? A Budapesten zajló ingatlan boom sok magyarázatra nem szorul, hiszen testközelből látjuk, hogy az elmúlt években milyen magasságokig emelkedtek az árak. Befektetők elmondása alapján ma Budapesten óriási kihívás a lakásvásárlás. A minőségi, hosszútávú, nyugodt befektetésre alkalmas ingatlanok ára egyszerűen exponenciálisan napról napra nő.

Nézzük Dubait! A 2020-ban megrendezésre kerülő világkiállítás megnyerése után (2013) Dubai soha nem látott fejlesztésekbe kezdett. Ezekkel a város lakott területe két-háromszorosára nő majd. A helyiek azt mondjak, hogy most zajlik Dubai második felépítése. Szükség is van a rengeteg ingatlanra, hiszen a kormányzat első számú célja, hogy a lakosságot a 2020-as évek közepe-végére duplájára növelje. 2016 és 2017 közt Dubai lakossága 3%-kal nőtt, tehát a kormány erőfeszítései eredményesek. Az új fejlesztések rendkívüli nagy száma óriási nyomás alá helyezte az ingatlanfejlesztőket. Ma Dubaiban csak az elsőosztályú minőségű, rendkívül kedvező áru ingatlan adható el. Ráadásként a helyi bankrendszer támogatásával a fejlesztők átadás utáni fizetési opcióval is kínálják a lakásokat külföldi állampolgárok részere is. Nem ritka az a Budapesten is megjelent konstrukció, ahol a fejlesztő garanciát vállal a tulajdonos bérleti díjbevételére.



Konkrétan 40 m2 körüli vadonatúj építésű befektetésre kiválóan alkalmas stúdióapartman négyzetméter ára 1 millió forintnál indul. Fix bérleti díjas konstrukcióval bérleti díjbevétel éves 8%, és ez a bevétel dubaji fizetőeszköz dollárhoz való fix árfolyama miatt gyakorlatilag amerikai dollár alapon számolandó. Vessünk egy pillantást Dubai új szenzációja a Blue Waters Island-re. A Dubai Marinánál lévő új privát sziget az Ain Dubai, azaz a dubaji óriáskerék otthona. Dubaihoz híven az óriáskerék magassága a londoni testvérének közel duplája. A privát szigeten 200 étterem és szórakoztató egység valamint a Las Vegas-i Ceasars Palace hotel mellett 10 apartmanházban, 690 lakás is helyet kapott. A négyzetméterárak egy ilyen világszenzáció közvetlen közelében 1,5 millió forinttól indulnak, és 2 millió forint alatt, meg is állnak.

Amennyiben a fentiek felkeltettek érdeklődését, kérjük jelezze azt a dubai-ingatlanok.hu weboldalon.

Cégünk, GO360 Properties Dubaiban bejegyzett teljes körű (vétel, eladás és rövid illetve hosszú tavú bérbeadás, üzemeltetés) ingatlanügynökség áll szíves rendelkezésére! Kérje ingyenes konzultációnkat!