Több embert is agyontapostak egy algériai koncerten

Legalább öten életüket vesztették, 21-en pedig megsérültek Algírban, Abderrouf Derradji, művsznevén Soolking Algiers-i koncertjén, írja a 444. Több ezren érkeztek a stadionbeli koncertre, melynek egyik bejáratánál kezdődött a tolongás. A koncertet ennek ellenére végül megtartották. A rapper még nem reagált a történtekre.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d’une violente bousculade à l’extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n’auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu

— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 2019. augusztus 22.