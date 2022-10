Orbán: A Nyugat másodszor is elárult minket

Ma nem meghalnunk kell a hazáért, hanem élhetünk érte – mondta Orbán, aki azt reméli, a most felavatott Mindszenty-emlékközpont zarándokhely lesz.

A forradalom hősei nagyon is különbözőek voltak, de ugyanaz az idea hajtotta őket: mind a szabad Magyarország szerelmesei voltak. És valódi esélyük volt kivívni a függetlenséget, akár békésen is, mondta az osztrák semlegességére és Sztálin halálára utalva. Ha a Nyugat nem árul el bennünket másodszor is 1945 után, akkor sikerrel járhattunk volna – jelentette ki.