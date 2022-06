Nem beszél nyelveket? Küzdje le a nyelvi akadályokat a Vasco M3 Szövegfordító segítségével! (X)

Kifogástalan megjelenés, letisztult dizájn, egyszerű használat, tűpontos fordítás hanggal, extra és egyedi funkciók. Röviden ezek jellemzik a Vasco M3 szövegfordítót.

A Vasco Electronics 13 éves gyártói tapasztalattal piacvezető szerepet tölt be a hangalapú fordítógépek iparágában. Az Európai Unióban tervezett és programozott termékről van szó, amely rendelkezik magyar nyelvű ügyfélszolgálattal, budapesti mintabolttal, valamint természetesen magyar nyelven is beszél. A Vasco Electronics termékeit Európa-szerte közintézmények, például kórházak, rendőrkapitányságok és oktatási intézmények is használják a készülék csúcsminősége és megbízhatósága miatt.

VÉGRE EGY FORDÍTÓGÉP, AMI NEM IGÉNYEL KÜLÖN INTERNET ELŐFIZETÉST!

A Vasco M3 Fordítógép beépített SIM-kártyával rendelkezik, amely közel 200 országban ingyenes, korlátlan és életre szóló internet-hozzáférést biztosít. Más szóval, soha nem fog többletköltségeket generálni, mivel gyakorlatilag bárhol működik a világon, és nem igényel megújítást vagy előfizetést, sőt még WIFI-t sem. Jelenleg ez egy egyedülálló megoldás a piacon.

Ez a beszélő fordítógép a világ 6 legjobb fordítómotorját használja annak érdekében, hogy az adott társalgási szituációban a legjobb nyelvpárt alkalmazza, hogy a fordítások a lehető legjobb színvonalúak legyenek, legalább 96 %-os fordítási pontossággal. Az anyanyelvi kiejtés elérhető szinte minden támogatott nyelven annak érdekében, hogy a beszélgetések folyékonyan és zökkenőmentesen történjenek.

MIVEL TUD TÖBBET A VASCO M3 SZÖVEGFORDÍTÓ A TÖBBI NYELVFORDÍTÓHOZ KÉPEST?

A Vasco M3 Fordítógép fotófordításra is alkalmas eszköz, mert szövegfordító kamerával is rendelkezik, ami egy nagyon extra és hasznos funkció, ha nyomtatott szöveg fordítására van szüksége. Egyszerűen készítsen egy képet az idegen nyelvű étlapról, menetrendről vagy helyi újságról a szövegfordító kamera segítségével és már olvashatja is a fordítást, mivel a készülék magától felismeri a forrásnyelvet.

Telefonhívások sem okoznak neki gondot, ez egy abszolút egyedi funkció a piacon. Felhívhat egy üzleti partnert, mondjuk Japánban, vagy egy rokonát Európában, és mindketten folyékonyan beszélgethetnek telefonon, mindannyian a saját nyelvüket használva.

Az úgynevezett MultiTalk funkció a megoldás a konferenciabeszélgetésekre, ahol akár száz embert is összeköthet, hogy aktívan részt vehessenek ugyanazon a találkozón vagy beszélgetésben, anélkül, hogy azonos nyelvet beszélnének.

ELEGÁNS KÜLSŐ, DÍJNYERTES FORMATERVEZÉS, ELÉGEDETT VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK

A fordítógépek értékelése során a Vasco M3 Fordítógép a legmagasabb pontszámot érte el fordítógép vélemények között. A beszédfordító megjelenése igazán modern és dizájnos, 6 féle igényes színben választható. A kis méret és a könnyű súly lehetővé teszi, hogy a készülék könnyedén, akár zsebben hordozható legyen. A Vasco M3 elektronikus nyelvfordító elnyerte a formatervezési „Oscar” díjat, a Red Dot Design Award-ot, ami az egyik legrangosabb díj az ipari formatervezés területén. A Vasco Electronics részt vett az idei GITEX eseményén, ami az elektronikára és a modern technológiára összpontosító éves kiállítás az Egyesült Arab Emírségekben rendezett Dubai World Trade Centerben.

HOGYAN MŰKÖDIK A VASCO M3 SZÖVEGFORDÍTÓ?

A nyelvfordító belsejében egy modern C típusú adapter által feltöltött, akár 180 órán át tartó, nagy teljesítményű akkumulátor van. Mindössze kettő darab gomb található az előlapon és további egy-egy gomb a két oldalon. Vásárlás után nem kell mást tennie, csak vegye ki a csomagolásból, kapcsolja be a beszélő fordító készüléket, válassza ki a két kívánt nyelvet és már mehet is a kommunikáció. A beszélő fordító használata teljesen egyértelmű a fiatal és az idősebb korosztály számára is. A beszélő fordító esetén nagyon fontos a precíz mikrofon. A Vasco csapata egy hatásos zajcsökkentővel, valamint két mikrofonnal látta el a Vasco M3 Fordítógépet. Többé nem lesz gondja, ha egy forgalmas utcán szükséges használni a beszélő fordító készüléket Dubai vagy Párizs zajos utcáin. A mikrofonok egyszerre működnek, így biztosan felismerik a hangját és probléma nélkül fordítja le a mondanivalóját.

A TÖKÉLETES SZÖVEGFORDÍTÓT KERESI? NE KERESSEN TOVÁBB! MOST AKCIÓSAN MEGRENDELHETI!

Ha még nem döntötte el mivel lepje meg külföldön élő szeretteit, vagy csak szeret utazni, idegen tájakat felfedezni, nyelveket tanulni akkor ez a nyelvfordító elengedhetetlen útitárs. A fordító hanggal ugyanakkor üzleti megbeszélésekhez is tökéletes megoldás a külföldi partnerekkel való kommunikációban.

A Vasco Electronics a Vasco M3 szövegfordító eszközeire különleges 5% kedvezményt biztosít új M3-as készülék megvásárlása esetén a 24.hu olvasóinak a 24HU5 kód használatával.