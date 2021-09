Csúcskategóriás MR-gép érkezett Budapestre, ami forradalmasíthatja a képalkotást (x)

Olyan, csúcstechnológiájú MRI-készülék érkezett hazánkba, amely forradalmasíthatja a hazai ellátást: a 3 Tesla-s SIGNA Architect készülék lehetővé teszi, hogy MiNDen korábbinál gyorsabban és pontosabban lehessen diagnosztizálni és utánkövetni több, akár életveszélyes betegséget is. Ez a beteg számára rengeteg pénzt és időt takaríthat meg, arról nem is beszélve, hogy akár az életét is megmentheti, ha a segítségével időben választják ki a legmegfelelőbb technológiát. A GE és a budapesti MiND Klinika együttműködése teljesen új szintre emelheti a betegellátást, miközben értékes kutatásokhoz is hozzájárulhat.

A MiND Klinika 2020 őszén, a COVID-járvány kellős közepén nyitotta meg kapuit, elsősorban a gasztroenterológia és a neurológia illetve ezek határterületeit érintő betegségek gyógyitásával foglalkozik. Ezt a tudományágat “bél-agy tengelyként” is említik ma már, és középpontjában a velünk elő mikrobák, ezen belül is elsősorban a bélflóra változásai és különböző gyulladásos, daganatos és degeneratív kórképek kapcsolatát vizsgálja. A bél-mikrobiom sérülése számos betegség előjele és kiváltó oka lehet, amelyeket szintén a klinika gyógyitási profiljába tartozik

„Transzlációs kutatással foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy a legfontosabb kutatási eredményeket ültetjük át a gyakorlatba” – mondta el Dr. Schwab Richárd belgyógyász, gasztroenterológus. „A kutatások során már kiderült, hogy az Alzheimer-kór vagy a Parkinson-kór kialakulásában a bél-agy tengelynek döntő jelentősége van. Korábban lehetett már tudni, hogy köze van a diabéteszhez és az elhízáshoz is, valamint számít a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásánál.”

A General Electric és a MiND Klinika együttműködése többek között ezen betegségek diagnosztikájában, nyomon követésében és gyógyításában hozhat forradalmi segítséget. A GE olyan hardverrel és szoftverrel rendelkező MR-gépet szállitott a klinikának, amely MiNDkét szempontból a világ legjobbjai között van. A világcég globálisan 3 helyen végzi az ide vonatkozó kutatásokat: Indiában, az Egyesült Államokban és Magyarországon, Budapesten. A kutatási együttműködés igy oriasi lehetőség a Klinikának és az országnak, a régiónak is.

Az eszköz segítségével a MiND Klinika szakértői gyorsabban, hatékonyabban és pontosabban tudnak diagnózist felállítani, utánkövetni, kezeléseket találni a betegeknek, ami akár az életüket is megmentheti.

Rengeteg betegség gyógyításában lehet kulcsszerepe

„A Signa Architect AIR 3TMR-készülék óriási versenyelőnyt jelent számunkra, hiszen nemcsak a rutin klinikai gyakorlatban alkalmazható, hanem “kutatási” üzemmódban egyedi paraméter beállításokra is lehetőség van, ehhez persze a GE MR fizikusainak bevonására is szükség van” – mondta el Schwab Richárd. „A GE budapesti székhelyű, 500 fős kutatócsoportja folyamatosan teszteli és fejleszt új software-eket, melynek a legizgalmasabb területe a mesterséges intelligencia. Míg a radiologusok az MR készülék által mért fizikai paraméterek leképezését értékelik, a mesterséges intelligencia magát az eredeti jel változását tudja érzékelni, ami sokkal érzékenyebb mérési eredményekhez vezet. A kutatási együttműködés nyomán nemcsak a kereskedelmileg is elérhető szoftverekhez jutunk hozzá, hanem olyan lehetőségekhez is, amelyek rutinszerűen még nem elérhetők.” Ez a beteg számára azt jelenti, hogy a hagyományos szolgáltatásokon kívül plusz lehetőséget kap a probléma részletesebb, más megközelítésből történő vizsgálatára. A Klinika természetesen semmilyen adatot nem ad át betegekről, új elemzési eljárások tesztelésére van lehetőség.

Az új, szupermodern GE Signa Architect AIR 3T MR készülék több betegség vizsgálatában is óriási segítséget nyújthat, ezek között a klinikán kiemelkedik:

a fejfájás és a stroke diagnosztizálása, utánkövetése, a megfelelő kezelés kiválasztása,

az onkológiai problémák diagnosztizálása és kezelése,

illetve az egésztest-MR-vizsgálat, ami a kisebb teljesitményű gépekkel nem volt elég gyors és részletgazdag a rutin szűrővizsgálatok számára.

A GE Signa Architect AIR 3T MR készülék mindhárom területen óriási lépést jelent a hatékony és megfelelő diagnosztika és kezelés felé vezető úton. A stroke esetén is sok esetben detektálhatók már korai tünetmentes elváltozások, ami lehetővé teszi a súlyos életminőség-romboló bénulásos szövődmények elkerülését, és nagy szerepet kap a gondozás, utánkövetés, a kezelések hatékonyságának elemzésében, hiszen nincs annál fontosabb, mint az egyszer már felépült páciens újabb attack-jának megelőzése.. Az ún lakunáris infarktusnak nevezett apró, az agy feháérállományt érintő tünetszegény elváltozások ugyanis gyakorlatilag “orosz rulett”-hez hasonlitható jelek: bár nagy részükből nem lesz tünet, minden 8-10. érinthet olyan területet, amely már funkcióvesztéssel (bénulásos tünetekkel) is jár. Ez a nagy teljesítményű MR készülék például a képeken, emberi szem által szinte észre sem vehető apró különbségeket tud mesterséges intelligencia segítségével érzékelni, ami az utánkövetés fontos eszköze: a terápia hatékonyságát, az esetleges progressziót ki tudjuk pontosan mutatni..

Nagy előrelépés a Signa Architect AIR 3T MR-eszköz az onkológiában is, ugyanis nemcsak azt tudja sokkal precízebben megmutatni, hol van elváltozás a testben, hanem pl. a kezelések után 2 héttel a daganatsejtek életképesség-változását is ki tudja mutatni, azaz, hogy egy adott daganat reagál-e a kezelésre. A klinikai rutinban a morfologiai elváltozásokra kb 6 hetet kell várni, a hasonló hatékonyságú PET-CT vizsgálatok ugyanakkor jelentős sugárterhelést jelentenek, nem lehet őket pár hetente az utánkövetésben használni. A szoros kezelés-követés nemcsak pénzt takaríthat meg a (ezek a kezelések gyakran havonta 5-6 milliós összegig rúgnak), hanem jelentősen befolyásolja a túlélést és az életminőséget is, hiszen az esetleg hatástalan kezelések előbb leállíthatók.

Az egyik legrosszabb prognózisú daganat a hasnyálmirigyrák esetében ha az műtéttel nem eltávolítható, a túlélés hónapokban mérhető. Óriási jelentősége van tehát, hogy a másfél-két hónap helyett 2 hét alatt kiderül, hogy az protokolszerű elsővonalas kezelés hatásos-e, vagy tovább kell lépni, új innovatív célzott kezelésekre.

– mondta Schwab Richárd.

A teljes testes MR-nél szintén a sugármentesség az egyik legnagyobb előny, hiszen fiatal, potenciálisan teljesen egészséges, csak egészségügyi szűrővizsgálatokra érkező pácienseket nem is érdemes ilyen mértékű sugárterhelésnek kitenni, hiszen ez már magában daganatkeltő hatású lehet. A másik nagy előnye a Signa Architect AIR MR készüléknek a korábbi modellekhez képest, hogy sokkal jobb képet tud nyújtani: ezek hardveres és szoftveres teljesítményük miatt nem voltak elég pontosak, hiszen egy teljes testes vizsgálatnál nagyon gyorsan kell a szekvenciákat végighúzni, hogy ne panorámaképként sok-sok részletből digitálisan összefűzött képet kapjunk a végén. Az összeillesztéseknél ugyanis elveszhetnek fontos részletek, ez pedig veszélyezteti az eredmény – hiszen mi van akkor, ha pont az illesztéseknél találna problémát az orvos? Ebből a szempontból jelenleg a GE eszköze a világ csúcstechnológiáját jelentii.

Az eszköz nemcsak szoftveresen, de hardveresen is szupermodern: Azim Celik, a GE Healthcare regionális kutatási vezetője elmondta például, hogy az MR-géphez használt tekercsek is sokkal könnyebbek és sokkal inkább betegbarátak, mint a korábbiak. Ez sokat segíthet a páciens kényelmén, és összességében a kellemesebb élmény elérésében.

Nem helyettesíti, kiegészíti az orvost

A szakértők felhívták a figyelmet arra is, hogy a GE MR-eszköze nem kívánja mesterséges intelligencia segítségével átvenni az orvos szerepét, az emberi tényezőnek ugyanis mindig megmarad a szerepe a gyógyitásban Az MR szoftveres munkája csak egy segítség az orvos számára, valahogy úgy, ahogy a vezetésnél a modern autókban működik a visszacsatolás: a kocsi szoftvere észreveszi, ha lankad a figyelmünk, ha letérünk a sávról, ha valamit nem veszünk észre. Ugyanez a helyzet az MR-géppel is: egy mankót nyújt az orvosnak abban, hogy mire érdemes figyelni, mit kell részletesebben átnéznie.

„Nagyon örülünk, hogy egy ilyen globális hálózat részét képezhetjük, mi ugyanis nem úgy fogjuk fel a budapesti központunkat, mint egy csak Magyarországot kiszolgáló intézményt” – mondta Schwab Richárd. „Az intézetünk alapjait Dr. Mechtler László magyar származású, Amerikában élő szakember tette le, aki az USA legnagyobb privát neurológiai intézetét vezeti. Nemcsak a magyar betegeket várjuk a központban, már most csak a betegeink 25 százaléka jön Pest megyéből, 75 százalékuk vidékről vagy külföldről. A konzultációs szolgáltatásaink is elérhetők online, sőt az USA vezető neurológiai szakemberei adnak másodvéleményt komplikáltabb esetekben, amikor a páciens ezt igényli. Szoros képzési együttműködés is van közöttünk, melynek motorja a magyar-amerikai orvosszövetség (HMAA) és a Magyar Neurológiai Társaság. Ez ma már itthon az orvostovábbképzésben is akkreditált kurzus.

Az ultramodern MR-eszköz nemcsak itthon, hanem világszinten is különlegesség, Közép-Kelet-Európában például nincs párja. A gép mind a klinikai gyakorlatban, mint a tudományos kutatások során óriási segítség a diagnosztika és a kezelés területén, a GE és a MiND Klinika együttműködése pedig hozzájárul ahhoz, hogy az MR-diagnosztika folyamatosan fejlődjön, egyre jobb és pontosabb gyógyitó ellátás szolgálatában.