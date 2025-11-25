Teltház közelében a magyar Depeche Mode koncert

A november 27-i show-ra több száz szakember dolgozott az elmúlt egy évben, hogy az MVM Dome közönsége olyan koncertélményt kapjon, amilyenre még nem volt példa a hazai Depeche Mode-rajongók körében. A színpadon 125 előadó áll majd, köztük Rúzsa Magdi, Radics Gigi, Pásztor Anna, Papp Szabi, Fehér Balázs, Molnár Tamás, Lotfi Begi, Bernathy Zsiga, Arany Timi és Fehér Lili.

A jegyeladások hatalmas tempóban pörögnek: már több ezer rajongó biztosította a helyét, a szervezők pedig óriási, közös ünneplésre számítanak.

A produkció akkor vált teljessé, amikor Christian Eigner, a Depeche Mode legendás dobosa is igent mondott a felkérésre. Csütörtök este ő is színpadra lép Budapesten, és két ikonikus dalt ad elő a hazai sztárokkal és a szimfonikus zenekarral közösen.

A nagyszabású show-ra hangolódva egy exkluzív hangulatvideó is készült a próbák alatt rögzített felvételekből, amely először enged bepillantást a háttérben zajló munkába. A látványvilág is monumentális lesz: több mint 1000 m² LED-fal, 400 m² mozgó vizuális felület és 20 kisfilm épül be az előadásba, hogy a zenét és a képi világot egyetlen lenyűgöző audiovizuális élménnyé formálják.

A szervezők azt üzenik: aki még nem váltott jegyet, annak most érdemes lépnie, hiszen a rendezvény már a teltház küszöbén áll.

„Egy év munkája, egy elképzelhetetlennek hitt álom megvalósulása előtt állunk” – fogalmazott a produkció rendezője, Petke Balázs.

További infó: www.101hang.hu

Jegy: 101 HANG – Depeche Mode Special Tribute, 11.27 20:00 – elérhető jegy