Vádat emeltek egy török influenszer ellen, mert az amszterdami szexmúzeumban készített képeket

Ő csak viccelődni akart, de hazája ügyészsége nem vette a poént.

A 23 éves Merve Taskin tavaly januárban olyan képeket osztott meg, amiken szexjátékok szerepeltek, amiket az amszterdami szexmúzeumban vásárolt egy szülinapi utazás alatt.

Néhány hónappal később letartóztatták, mert Törökországban az obszcén tartalmak megosztása bűncselekménynek minősül – írja a BBC. Most kezdődik meg majd a bírósági pere, aminek a vége pénzbüntetés, esetleg akár három év börtönbüntetés is lehet.

Csak viccelni akartam

– nyilatkozta a BBC-nek a csaknem 600 ezer követővel rendelkező influenszer, akinek az Instagram-profilján a leírtaknál jóval merészebb képeket is találni.

Taskin a lapnak elmesélte, hogy két barátjával járt a holland városban, hogy megünnepeljék a 22. születésnapját. A túra egyik állomása volt a világ minden tájáról turistákat vonzó szexmúzeum. Itt készített olyan képeket, amelyeken akciós merchandise termékek – péniszalakú tészta, „szexi sörnyitó” – látható.

Noha neki a fotók ártatlannak tűntek, a következő két hónapban kétszer is letartóztatták, második alkalommal vallomást is tett az ügyésznek. Azt gondolta, ezzel vége is az ügyének, de idén év elején idézést kapott október 26-ára az isztambuli bíróságra.

Taskin azóta több fotóját, tweetjét is törölte, nehogy azok miatt is bajba kerüljön. Fél a bírósági előtti tanúskodástól, de áll elébe.

Erről múlthéten számolt be a Twitter-oldalán, ami aztán bejárta a holland sajtót.

A szexmúzeum igazgatója, Monique van Marle a BBC-nek azt mondta, „egészen nevetségesnek” tartja a helyzetet, és üzentek is Taskinnak, hogy „sajnálattal értesültek a problémájáról” és „más nők példaképének” tekintik.

A múzeumunk célja, hogy a világ minden részéről érkező embereket felvilágosítsuk a szex történelméről. Csodálunk, hogy merted kifejezni magadat és ilyen képeket raktál ki.

Nem Taskin az egyetlen, akinek meggyűlik a baja a török cenzúrával, ezt tapasztalják az ország weboldalai, kiadói és a kormány kritikusai is.

Recep Tayyip Erdogan kormányzása alatt az online szólásszabadság hanyatlik. Kritikusai autokrata vezetőnek nevezik, aki nem tűr ellenvéleményt, és keményen elhallgattat mindenkit, aki szembeszáll vele és konzervatív iszlám értékeivel.