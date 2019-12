A tíz legnépszerűbb celebet annyi ember követi Instagramon, ahányan Kínában élnek

Jennifer Aniston október közepén regisztrált az Instagramra, ahol rövid idő alatt szedett össze több millió követőt. Ennek apropóján megnéztük, vajon átrendeződött-e a legkövetettebb celebek listája 2019 végére az egy évvel korábbihoz képest. Annyit elöljáróban, hogy Ronaldo csúnyán alázza a Juventust, Messi pedig a Barcelonát.

Egy focista mindenki felett

Az egy évvel ezelőtti top tízes listát a Business Insidernek köszönhetjük, az oldal ugyanis összegyűjtötte az ötven legtöbb követővel rendelkező fiókot. A lista készítésnél arra figyeltek, hogy csak azokat vegyék bele, amelyek egy személyt takarnak – az Instagramnak magának például jelenleg több mint háromszázmilliós tábora van a platformon, amivel bőven első lehetne, de mivel egy alkalmazásról, nem pedig egy élő emberről van szó, így kimaradt.

Érdekesség, hogy a tízes listára három focista is felkerült, mellettük négy énekesnő, két reality-hős és egyetlen színész látható.

Cristiano Ronaldo: 149 millió, Selena Gomez: 144 millió, Ariana Grande: 141 millió, Dwayne Johnson, azaz a Szikla: 126 millió, Kim Kardashian: 123 millió, Kylie Jenner: 122 millió, Beyoncé: 122 millió, Taylor Swift: 113 millió, Neymar: 108 millió, Lionel Messi: 105 millió követő.

Idén megugrottak a követők

A tízes lista ugyan 2019-ben változott, de csak egészen keveset, legalábbis akkor, ha a szereplőket nézzük. A számokban is inkább csak annyi a különbség, hogy az összes hírességnek jelentős mértékben nőtt a követőtábora. Ronaldót csaknem ötven millióval több ember követi, mióta az olasz Juventus csapatához szerződött, de Messi is belehúzott tavaly óta. A Szikla meg annyi jó filmet csinált ebben az évben, hogy felkúszott a harmadik helyre.

A 2019-ben sokat betegeskedő Selena Gomez mélyrepülése látványos főleg: ugyan gyűjtött követőket, de visszacsúszott a negyedik helyre. Tavalyhoz képest szereplőkben nem, helyezésekben viszont hat pozícióban is változott a toplista, pirossal jelöltük azokat, akik elmozdultak.

Cristiano Ronaldo: 192 millió, 28 százalékos növekedés, Ariana Grande : 168 millió, 27 százalékos növekedés, Dwayne Johnson : 164 millió, 30 százalékos növekedés, Selena Gomez : 163 millió, 13 százalékos növekedés, Kim Kardashian: 153 millió, 24 százalékos növekedés, Kylie Jenner: 153 millió, 25 százalékos növekedés, Lionel Messi : 138 millió, 31 százalékos növekedés, Beyoncé : 136 millió, 11 százalékos növekedés, Neymar : 129 millió, 19 százalékos növekedés, Taylor Swift : 122 millió, 8 százalékos növekedés.

A legjelentősebb ugrás Messihez és a Sziklához kötődik, ők eddigi követőtáboruk számának egyharmadával növekedtek az idén. Ronaldo esetében külön érdekesség, hogy aktuális klubjának, a Juventusnak 34,5 millió követője van az Instán, a portugál játékosnak öt és félszer több. Messinél már nem ennyire látványos a különbség, az ő Barcelonáját 80 millió ember követi, de ő egymaga még így is előz 58 millió követővel. A Paris Saint-Germain marketingesei pedig addig örülhetnek, amíg Neymart a csapatukban tudják, merthogy a brazil négyszer több követővel rendelkezik, mint a saját klubja.

Ha a két év összkülönbségét nézzük, akkor kiderül: a tíz legkövetettebb celeb tizenkét hónap alatt összesen 265 millió új követőt hozott.

Továbbra is tojást kedvelünk

2019-ben népszerű lett egy tojás, amit azért fotóztak le, hogy megdöntsék Kylie Jenner 18,5 millió lájkot érő babafotóját Stormi Websterről. A dolog elég jól futott, mert háromszor annyi, 54 millió lájkkal brutálisan betolakodott a toplista első helyére.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon EGG GANG 🌍 (@world_record_egg) által megosztott bejegyzés, Jan 4., 2019, időpont: 9:05 (PST időzóna szerint)

Jennifer Aniston akár le is taszíthatta volna Jennert a második helyről, merthogy amióta regisztrált a platformra, komoly mennyiségben gyűjti a követőket és a lájkokat. A profilját már 21,6 millió ember követi, míg a Jóbarátokból összeverbuvált csapatfotóját 15 milliónál is többen szívezték be.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jennifer Aniston (@jenniferaniston) által megosztott bejegyzés, Okt 15., 2019, időpont: 6:03 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/cristiano/jenniferaniston/therock