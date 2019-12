Ha már mindenhol Kevin: te tudod, mit csinál most Macaulay Culkin?

Ha a teljes neve nem is, de Kevin McCallister figurája jó eséllyel a magyar társadalom nagy részének megvan fejben, ezzel párhuzamosan megformálójára, a szintén bonyolult nevű Macaulay Culkinra is sokan emlékeznek. A gyerekszínész felnőtt, furcsán sokat haverkodott Michael Jacksonnal, de drog- és alkoholproblémáitól is hangos volt a sajtó. Culkin azonban rendesen összekapta magát, mutatjuk nektek, mi a helyzet vele 2020 felé közeledve.

Nemrég belefutottunk az alábbi YouTube-videóba, ami épp 29 éve készült, ebben pedig Macaulay Culkin először adott interjút a Reszkessetek, betörők! kapcsán. Mivel itthon 1991 óta a karácsony egyenlő Kevin McCallisterrel, utánajártunk, mi újság a most 39 éves színésszel. De előbb nézzük ezt a videót, ahol a tízéves Culkin már akkor nagy rutinnal dumálgat egy talkshow-ban.

Színészi karrier helyett zenei

1994-ben alkotói szabadságra vonult, mert egész gyerekkorát csak a színészet határozta meg. A dolog elhúzódott 2000-ig, akkor egy színházi darabban tért vissza, három évvel később pedig a Party szörnyek című drámában bukkant fel, immáron a mozivásznon. Vendégszerepelt a Will és Grace szitcomban, meg volt egy csomó más, kisebb szerepe, igazi visszatérése mindig elmaradt. Figyelmeztető jeleket is kapott arra, hogy ne erőltesse a dolgot: hétszer jelölték a legrosszabb színész díjára, holott 1990-ben még Golden Globe-ot akartak neki adni.

2013-ra már jó néhány videóklipben szerepet kapott, ekkor határozta el, hogy ő is alapít egy saját bandát. Ez lett a The Pizza Underground, ami egy paródiazenekar volt, egészen 2018-ig aktívan mászkáltak ide-oda az államokon belül. Védjegyük volt, hogy ingyen pizzát adtak azoknak, akik eljöttek a koncertjeikre. Végül feloszlottak. Olyan különös jeleneteket azért elraktározott az internet, mint amikor egyik koncertjükön felhívott egy kopasz férfiénekest a színpadra, akivel egy szerelmes jelenetet imitálva vad csókcsatába kezdtek:

Új sztár az interneten

2016 környékétől Culkin egyre inkább a közösségi média felé fordult, a semmiből feltűnt a YouTube-on, miután vendégszereplőnek meghívták az Angry Video Game Nerd című csatornára, ahol a készítő főleg bitang rossz videójátékokat mutat be a nézőinek. Tulajdonképpen ez volt a magyar Rossz PC Játékok Sorozat (RPCJS) videóblog szellemi elődje is. Még egy kis együttállás: a Reszkessetek, betörők!-ből készült egy videójáték a kilencvenes évek elején, amit láthattunk a RPCJS egyik epizódjában. 2018 decemberében az Angry Video Game Nerdnél újra felbukkant Culkin, és több másik mellett együtt tesztelték le a szóban forgó videójátékot.

Elég jó kis nosztalgiafaktor volt azoknak, akik ismerték a játékot és a filmeket, Culkint is jó volt látni, ahogy öniróniával gondolkodott a szerepről, ami beindította karrierjét, és az örökkévalóságig sztárrá emelte Magyarországon:

Csinált egy weboldalt, mert szerinte szar az internet

Culkint nagyon sokszor nyuszifüllel a fején lehet látni a közösségi médiában, ami nem véletlen: megalkotott ugyanis egy brandet, ami a Bunny Ears névre hallgat. Saját weboldala is van, aminek leírásában erre bukkantunk:

A Bunny Ears egy világklasszis humor brand, amit 2017-ben alapított a Reszkessetek, nem hagyom magam! (angolul The Pagemaster – a szerk.) című film korábbi sztárja, Macaulay Culkin, miután felébredt igen hosszú Culkin-álmából. Végignézte az internetet, és azt látta, hogy az egész egy nagy szar.

Az oldalon írott anyagokkal találkozhatunk, de akadnak videók is, ezeken Culkin ökörködését láthatjuk, sőt, podcast is, ahol olyan személyes kedvencei is hallhatók voltak már, mint Lizzo, Tony Hawk és Seth Green is. Az írásokra visszatérve, elég meglepő cikkek vannak köztük. Íme néhány:

Hová kulázhatsz, ha épp renoválják a fürdőszobádat? Toplista!

Romantikus zeneválogatás a mondathoz: Most hátulról akarom!

A legjobb karácsonyi koktélreceptek, amiket imádsz, merthogy alkoholista vagy

Hogyan dekorálj környezetbarát módon halloweenkor igazi holtestekkel

Ezeken túl is szinte csak értelmetlenségeket találni az oldalon, na meg webshopot, ilyen pólókkal, amikért nagyjából 8000 forintot kell kipengetni. Ezekben többször mutatkozik az Instagram- és Twitter-bejegyzéseiben is a korábbi gyerekszínész.

Twitter-mester

Macaulay Culkin természetes közegévé mára a közösségi média vált, ott van igazán elemében, mivel – a platform alappilléréből adódóan – akkor posztol, amikor csak akar. És legtöbbször akar. Az utóbbi idők egyik legjobb show-ja volt, mikor a Golden Globe-gálát végigkommentálta a Twitteren. Amúgy az öccsét, Kieran Culkint is jelölték az Utódlás című sorozata miatt, amin jól szórakozott a nagytestvér:

Mi a szar? Kierant jelölték? Mekkora siker már! Jesszusom, legközelebb fel kell vennem a telefont, ha hív. A hálaadás így baromi ciki lesz idén.

HOLY SHIT KIERAN IS NOMINATED??? WHAT IS SUCCESSION?! Man, I should really answer his calls more often. Thanksgiving is going to be really awkward this year. #GoldenGlobes — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 2019. január 7.



Ez olyan, mintha tükörbe néznél. Egy hihetetlenül jóképű tükörbe

– fogalmazott, miután saját arcát Ryan Goslingéhoz hasonlítgatta.

It’s like looking into a mirror… An incredibly handsome, brooding mirror. pic.twitter.com/kvIvdTDlSz — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 2019. október 22.

Az Oscar-gála estéjén azon bánkódott, hogy nem ő vezeti a műsort. Ezt csinálta helyette: bedugta a fejét a sütőbe.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Macaulay ‘Instagram’ Culkin (@culkamania) által megosztott bejegyzés, Febr 24., 2019, időpont: 7:02 (PST időzóna szerint)

Kevint nem tudja elfeledni

Egy évvel ezelőtt a Google készített Culkinnal egy reklámfilmet, amiben megmutatták, milyen élete van Kevinnek, miután eltelt 28 év a Reszkessetek, betörők! óta. A cég új fejlesztését reklámozták amúgy, testhezálló módon:

Volt egy folytatás is, igaz, már Culkin nélkül, ám Joe Pescivel:

Mostanában zoknikat reklámoz

Nemrég megjelent az Instagram-profiljában egy poszt, miszerint karácsonyi zoknikat tervezett egy cég megkereséséből. Az eredményeket a Happy Socks publikálta videóban és képekben is. Ha esetleg találtok benne bármifajta értelmet, nyugodtan jelezzétek kommentben, mi a kocsonyába dermesztett zokni után elvesztettük a fonalat.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Happy Socks (@happysocks) által megosztott bejegyzés, Nov 5., 2019, időpont: 7:00 (PST időzóna szerint)

Még egy egész estés filmben is szerepet kapott mostanság, amit Seth Green rendezett. A Changeland kritikailag sem volt rémesen sikertelen, az IMDb alapján 812 véleményből 5,5-ös pontszámon áll. Akinek lesz hozzá kedve az ünnepek alatt, itt az előzetes:

