Itt a nagy lehetőség beházasodni Vasvári Vivien baráti körébe

Először meglepődtünk, amikor Vasvári Vivien idilli családi fotóját nézve feltűnt, hogy ez a férfi a képen bizony nem a férje, Fecsó szerepel. Aztán elolvastuk a szöveget.

Nyomós oka is volt annak, hogy Vasvári megosztotta ezt a fotót, ugyanis kicsit „reklámozni” szeretné a képen látható urat:

És valóban, az úr, aki egyébként modellként dolgozott, tényleg párját keresi, Vasvári Vivien esküvőjén például azt írta ki, hogy:

Vivikém! Hát ezt a napot is megéltük, hogy pont Én az esküvődön lehetek és gratulálhatok! Remélem tisztába vagy vele, hogy a következő az enyém lesz (bár még én se tudom kivel😂) , és TE IS ott fogsz ülni és TE IS gratulálhatsz ennyi év után! Sok Boldogságot Tökfej!❤️