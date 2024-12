„Nagyon örülök, hogy a jóval is ki lehet tűnni a mai világban” – az olimpiai jutalmát szétosztó Losonczi Dávid lett az Év embere az RTL nézőinél

Nagy reményekkel érkezett a párizsi olimpiára Losonczi Dávid, aki végül az ötödik helyen végzett a kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos súlycsoportjában. Losonczi nagyon csalódott volt, hogy lemaradt az éremről, saját bevallása szerint borzasztó éjszakája volt az elveszített bronzmeccs után, majd csodás gesztust tett, amikor a 15 millió 700 ezer forintos jutalmát kiegészítette 16 millióra, és az egész összeget jótékony célokra ajánlotta fel.

Kicsit meg is lepődtem azon, hogy ez ekkora port kavart, és az emberek ennyire felkapták a fejüket a hír hallatán. Nagyon örülök, hogy a jóval is ki lehet tűnni a mai világban, és példát lehet mutatni akár a fiatalabb nemzedéknek.

Nem azért mentem ki, hogy ezzel tűnjek ki, hanem hogy olimpiai bajnok legyek, de most ez sikerült. Remélem, legközelebb a másik rész is összejön” – nyilatkozta a 24 éves Losonczi az RTL-nek. Hozzátette, ha valaki nem nyer olimpiát, de jó ember lesz belőle, az is sikernek számít.

A 16 milliós összegből az egészségügyet, a lakhatási problémákkal küzdő embereket és állatmenhelyeket támogatta.

„Látom, hogy milyen körülmények között élnek emberek, és ha azzal szembesülök, hogy valaki egy fűtés nélküli lakásban él, akkor egyből átértékelem, hogy mi is a fontos az életben”.

A világbajnok azt mondta, bár a civil életben mindenki kedves személyiségnek tartja, a birkózószőnyegen muszáj agresszívnak lennie, mert csak így tud érvényesülni. A szívmelengető gesztusa sokakat megérintett, ezt jól mutatja, hogy az RTL nézői őt választották az Év emberének.