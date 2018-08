Egy női teniszező levette a pólóját, forrong a sportág

A francia Alizé Cornet szettelőnyből kapott ki a svéd Johanna Larssontól a US Open női versenyének első körében egy olyan mérkőzésen, amelyről nem a játék miatt beszélnek még mindig. Cornet a második és a harmadik szett között pólót cserélt, ám mikor visszatért a pályára, akkor vette észre, hogy fordítva van rajta a felső. Rögtön nagy öltözködésbe kezdett, levette a pólót, de közben takarta magát.

French player Alize Cornet handed a court violation @ #USOpen for briefly removing & adjusting her shirt in blistering heat, while Djokovic can sit topless with no penalty!

The disparity between male & female players sometimes is unbelievable.#USOpen2018pic.twitter.com/JoXz0yV6Zn

— AlexCam (@followalexcam) 2018. augusztus 29.