Dopeman szerint spirituális háború lesz a kampány, ahol Orbán Viktor világi király, Magyar Péter pedig a gyűlölet papja

Erős interjút készített az Index Pityinger Lászlóval, azaz Dopemannel, a miniszterelnök által életre hívott első számú Digitális Polgári Kör (DPK) tagjával, aki hétfőn, saját podkesztjében Orbán Viktorral beszélget majd.

A beszélgetés számtalan témát érintett, de mindenekelőtt a rapper a DPK-hoz való csatlakozásának háttere került terítékre: Pityinger azt állította, hogy az államtitkárság egy munkatársa telefonon hívta meg egy olyan találkozóra, amin Orbán is jelen lesz.

Ő örömmel tett eleget a meghívásnak, hiszen izgalmasnak tartja a miniszterelnököt, látja

benne a víziót, a stratégiát és a nemzetjobbító szándékot,

sőt, számtalan területen hasonlóképp jár az eszük.

A Digitális Polgári Körök Dopeman szerint azért jöttek létre, mert az elmúlt időben a kétirányú internetes agresszivitás helyett már jórészt csak a Tisza-szimpatizánsok Magyar Péter által gerjesztett agressziója, gyűlöletbeszéde váltotta fel.

Úgy érzi, hogy ezzel a kormánypárt nem akar hasonló módon szembeszállni, bár hozzáteszi: vannak olyan kampányeszközök, és kommunikációs stratégia, amelyek „ lehetnek olykor agresszív hangvételűek”, a Harcosok Klubja pedig ezt a területet fedi le.

A miniszterelnök ráébredt arra, hogy érdemes a gyűlölettel szemben alternatívát nyújtani, mutatni. A polgári körök a polgári értékek nevében a csöndes többségnek kíván platformot adni. Olyanoknak, akik emberi hangon akarnak beszélni egymással. Kérdeztem, hogy ide csak kormánypárti gondolkodók vagy szavazók csatlakozhatnak, és egyértelmű nem volt a válasz. Jöhet bárki, legyen beszélgetés, tegyünk fel kérdéseket, kritizáljunk, szülessenek épkézláb válaszok. Nyilván kapitalizálni szeretnék a szavazók számát, ezzel nincs semmi baj. De, amit felsoroltam, azt mind támogatom.

– mondta el Dopeman, aki sokszor azt látja, hogy az ellenzék már megnyerte a választ, Orbán pedig már a fasorban sincs, de ő

nem írná le ezt a szamurájt.

A rapper szerint ő voltaképp a reklámarca lett a Digitális Polgári Körnek, hiszen a csatlakozása óta leginkább interjúkat ad, ez azonban nem jelenti azt, hogy a megmondóemberük is lenne, hiszen a szava nem eladó, és bár sok mindenben egyetért Orbánnal, sőt, van, amiben „szélsőségesebben szuverenitáspárti”, mégis vannak rendszerszintű kritikái.

A legnagyobb problémának a magyar néplelket tartja, ami a luxizáson van kiakadva, pedig a politikai elit körei más országokban is hasonlóan működnek. Ezeket Magyarországon Orbán sokáig féken tudta tartani, az elmúlt időben azonban a nemzetközi politikában volt jelen, így megoszlott a figyelme, a dolgok pedig elszabadultak – teszi hozzá. A magyar társadalomban egy ellentétet is lát: azt nagyon szabadságszeretőnek tartja, mégis úgy érzi, hogy

a távolabbi körben apuka kell neki. Aki békén hagyja, de ha baja van, akkor megoldja helyette. A magyar társadalom a sértett gyermek állapotában van.

Az interjú következő szakaszában Pityinger Magyar Péterről negatív kontextusban, Mészáros Lőrinc vagyonáról pedig pozitívan beszél: utóbbi szerinte lehet valakinek nem szimpatikus, a vagyona azonban nem otthon áll, hanem a cégbirodalmán át 50-60 ezer embernek ad munkát.

A beszélgetésben a politikai világnézetében való hirtelen változásról is szó esett: a 2010-ben született rendszerkritikus dalában mindenkit elküldött a fenébe, 2013-ban Orbán-fejet rúgott egy tüntetésen, rövidesen, a pénzügy világába bekerülve azonban rájött, hogy minden másként van, mint gondolta.

Megértettem, hogy sokkal jobb helyzetben van a munkásosztály, a baloldali politikát kivették a baloldal kezéből. Csak a belpesti értelmiség maradt, a fotelben szomorkodnak a világon, vagy pedig egy kocsmában két sör mellett fejtik a semmit. Rájöttem, hogy Orbán mennyire ügyes, ez a csávó egyfolytában nyer, valamit nagyon jól csinál. Figyeltem a játékát, a stratégiáját. A jó és rossz harcát láttam a politikában, és miközben a buddhista főiskolára jártam, átalakult bennem a rossz fogalma. […] Megértettem a Budapest-Belgrád vasútvonal lényegét, Paks 2-t, hogy miért van behugyozva az Európai Unió. Fontossá vált, hogy a magyarságot fenn akarja tartani. Egyszer csak úgy éreztem, hogy a béke és más geopolitikai kérdésekben is mellette állok. Mindegy, mi indikálja, hogy ő a békéről beszél. Persze, politikai hasznot is akar belőle, ő egy világi király. De bazmeg, akkor is a békéről beszél, és amikor odajutott a világ, hogy valaki kimondja, hogy béke, és abba is bele akarok magyarázni valamit, miközben rengetegen meghalnak, akkor én azt mondom, hogy Orbán Viktorral vagyok.

A rapper úgy érzi, hogy a közelgő kampány egyenesen spirituális háború lesz: Orbán Viktort világi királynak, Magyar Pétert pedig a gyűlölet papjának nevezte, majd arról beszélt, hogy nagyon rossz energiák kezdenek elszabadulni.

Dopemannek a Pride-ról is megvolt a véleménye: szerinte azt nem tiltották be – ezt ő személy szerint nem is támogatta volna –, csak másfajta körülményeket teremtettek hozzá.

Ezután hozzátette: mindegyik vallásban hangsúlyt helyeznek az egészséges nemi életre,

a fartúrás egyik vallásnak sem a kedvence. De nekem ezzel nincsen problémám, elfogadom, mert ízlések és pofonok. […] Nem érdekel, hogy ki kivel dug. De furcsállom, amikor ehhez polgárjogi mozgalmat állítanak.

A gondolatmenet ezzel még nem ért véget, hiszen később arról beszélt, hogy a meleg közösségnek tiszteletreméltó szerepe van, mivel minden működő rendszer működése a rendszerhiba alapján írható le:

Olyan, mint egy jelzőlámpa, mert tudjuk jól, hogy az emberiség úgy szaporodik, lesz ejakuláció, ősrobbanás, és akkor újra kialakul a világ. Na most, ha én egy férfitársamnak a valagába dugom, és ott rángatom ki-be, abból nem lesz gyerek, szaporodás, meg új világ, de ha nővel csinálom így, akkor se. Emiatt én sem tudom betartani teljes mértékben az egészséges nemi élet gyakorlását. […] A rendszerhiba akarja beállítani magát rendszerként. Mindig azt mondom, ha én meleg lennék, akár transz lennék, elégedett meleg lennék. Nem kéne, hogy elmondja, Laci, nagyon jó meleg vagy.

A teljes beszélgetés – amiből az is kiderül, hogy az ember Dopeman szerint nem melegnek születik, hanem tudatformálással válik azzá – itt olvasható: