Nicole Kidman félmillió dollárt adományozott az ausztrál bozóttüzek áldozatainak

Az MTI foglalta össze, hogy színészek, énekesek és a brit királyi család segítségével eddig több millió dollár gyűlt össze az Ausztráliában tomboló tűzvészek áldozatainak meggsegítésére, valamint hogy támogassák a tűzoltók munkáját és biztosítsák a vadon élő állatok menedékhelyeit.

Nicole Kidman ausztrál színésznő ötszáz ezer dollárt, azaz 147 millió forintot ajánlott fel az új-dél-walesi tűzoltóságnak. Szombaton II. Erzsébet királynő, Vilmos és Harry herceg után elmondta, hogy mennyire megrázták az események, és megköszönték a tűzoltók munkáját. Celeste Barben ausztrál színésznő, valamint Iggy Azalea szintén pénzt ajánlottak a károk enyhítésére, és Pink is ötszáz ezer ausztrál dollárnyi adományt ígér, ami 102 millió forintnak felel meg. A Sydney-ben született és Új-Dél-Wales északi partjainál, Mullumbimbyben felnőtt Iggy Azalea százezer ausztrál dollárt (~20,5 millió forint) gyűjtött egy helyi vadmenedék számára.

A GoFundMe adománygyűjtő oldalon eddig húszmillió ausztrál dollárt (~4,1 miliárd forint) dobtak össze a új-dél-walesi tűzoltóságnak, és Ashleigh Barty, a világranglista első helyén szereplő teniszjátékos is felájanlotta a brisbane-i nemzetközi torna nyereményét, amennyiben megszerzi az első helyet. Ez 250 ezer dollár, azaz 73 millió forint lenne. A teniszvilágban nem Barty volt az első jótékonykodó: a múlt héten Nick Kyrgios szintén ausztrál teniszező fogadta meg, hogy ahány ászt szervál, annyiszor kétszáz dollárt (~59 ezer forintot) ad a bozottűz elleni küzdelemre. Ehhez a kezdeményezéshez John Millman és Alex de Minaur is csatlakoztak, majd a román Simona Halep és a cseh Petra Kvitová is felajánlotta a segítségét. A szeptember óta országszerte pusztító tüzek miatt eddig hatmillió hektárnyi terület égett le, és a természeti katasztrófának eddig huszonnégy halálos áldozata volt.

A Los Angeles-i idő szerint vasárnap este tartott 77. Golden Globe-gálán bár Russell Crowe nyerte a legjobb főszereplőnek (minisorozat) járó díjat A legharsányabb hangért, nem tudta személyesen átvenni a szobrot. Üzenetét Jennifer Aniston olvasta fel, miszerint éppen a tűzvésszel hadakozó családjának segít Ausztráliában, és éppen itt lenne az ideje, hogy megújuló energiaforrásokban gondolkozzunk, illetve a tudósokra hallgassunk. Akkor még lehet esélyünk.

