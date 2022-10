Donald Trump visszatért a Twitterre, hálás Elon Musknak

Orbán Viktornak nem kell már hiányolnia barátját.

Néhány nappal azt követően, hogy Elon Musk átvette a Twitter irányítását, visszatért a mikroblogra Donald Trump – szúrta ki az Index. A volt amerikai elnök visszakapta fiókját és egyből be is jelentkezett egy poszttal. Jelezte, visszatért, és köszönetet mondott a milliárdosnak.

Thank you Elon Musk, I’m back!!!

Trumpot 2021 januárjában tiltották le a közösségi oldalról a Capitolium elleni támadás után. Utána Truth Social néven saját platformot hozott létre, egy interjúban pedig közölte, nem tér vissza a Twitterre, akkor sem, ha a tiltását feloldják. Meggondolta magát.

Elon Musk már a felvásárlás előtt közölte, felelőtlenül senki sem posztolhat, de nagyobb teret adna a vélemények szabadságának. Többen számítottak arra, hogy Donald Trump is visszatérhet, a volt elnök pedig nagyon örült, hogy a Twitter már épeszűek kezébe került, és nem baloldali holdkórosok működtetik. Miután Orbán Viktornak is elindulta a Twitter-oldala, a magyar miniszterelnök szinte rögtön hiányolta onnan jó barátját, Donald Trumpot, akit most visszakapott.