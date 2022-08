Megijedtek a lengyelek, a többségük visszahozná a sorkatonaságot

A lengyelek több mint fele, 54 százaléka úgy véli, hogy vissza kellene állítani a kötelező katonai szolgálatot – derül ki a helyi CBOS közvélemény-kutató intézet friss felméréséből, amint a napi.hu szúrt ki a Notes from Poland cikkéből. Még nagyobb a támogatottsága annak, hogy az emberek kapjanak valamilyen katonai kiképzést. Ezzel 78 százalékuk egyetért.

A sorkötelezettséget 2008-ban törölték el Lengyelországban, akkor csak 35 százalékos támogatottságot élvezett a kötelező katonai szolgálat. Tavaly is még csak 39 százalék helyeselte a sorkatonaságot, 69 százalék pedig ellenezte. A fordulatot Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja hozta, tartanak attól, hogy Lengyelország lehet az orosz agresszió következő célpontja.

Ezzel együtt jelenleg nincs kormányzati szándék a sorkatonaság visszaállítására, vélhetően annak tetemes költségei miatt. Ezt a védelmi minisztérium tavasszal meg is erősítette. Ugyanakkor megugrott a lengyelek érdeklődése a katonai képzés iránt és az állami vállalatok egy része be is vezetett ilyet – írta a napi.hu.