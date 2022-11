Új balatoni módszer: 20 ezer forintért most miénk lehet egy majdnem 100 négyeztméteres nyaraló

Katona Zsóka és férje el akarta adni nyár végén a 94 négyzetméteres, nappali plusz három hálószobás balatonszemesi nyaralójukat. Azt vették ugyanakkor észre, hogy az ingatlanpiac nem éppen abban az irányba halad, amerre szeretnék, úgyhogy egy új módszert találtak ki, amivel a következő tulajdonos is potom összegért jut a lakáshoz, és ők is a pénzüknél maradnak.

Egy nyereményjátékot találtak ki, az alapja 6000 darab egyedi, sorszámozott e-könyv Balatonszemes 2022 Fotóalbum címmel. Azok között, akik megvásárolják darabját 20 ezer forintért, kisorsolják a lakást, vagyis 1:6000 a nyerési esély. Ami nem csekély, az ismert szerencsejátékoknál, lottóknál jóval nagyobb, az ötöslottónál például 1:43 949 268-hez – ráadásul az sem lehetséges, hogy más is nyer ugyanakkor –, de Katonáék kiemelik, itt nem szerencsejátékról van szó, hanem az e-könyv promóciójáról, aminek a vásárlói között sorsolják ki a lakást.

Többen karácsonyi ajándéknak kezdték el vásárolni a fotóalbumot, mert annak is szép ajándék, az már csak a slusszpoén, ha ehhez még járhat is egy balatoni nyaraló.

Nem nehéz kiszámolni, a jelenlegi tulajdonosok a 6000 e-könyv eladásával 120 millió forinthoz jutnak, de ér a lakás ennyit? Ők is elmondják, hogy nem, bevallásuk szerint

az ingatlan értéke úgy 90 millió forint, ugyanakkor a maradék 30 millió forintból fizetik az adókat, a nyertes helyett kifizetik az illetéket, valamint ügyvédi, közjegyzői és marketing költségekkel is számolniuk kell.

Az e-könyvek sorszáma vesz majd részt a sorsoláson, amely közjegyző előtt történik majd a könyvek eladását követően. Az átláthatóságot megerősítendő a sorsolásról videót is készítenek, amit felraknak a közösségi oldalaikra és a weblapjukra is.

Aki szeretne venni az albumból, és így részt venne a nyereményjátékon is, annak nem kell mást tennie, mint felkeresni az ingatlannyeremeny.hu weboldalt, ahol a játék menetét és szabályzatát is megtalálják. Az e-könyvet a hello@ingatlannyeremeny.hu e-mail címen lehet megrendelni, a vásárlás után pedig küldik is a sorszámozott e-könyvet, aminek a sorszáma automatikusan részt vesz a sorsoláson.

A lakás nyertesét e-mailben is értesíteni fogják.

Sorsolás akkor lesz, ha eladják mind a 6000 példányt. Ha pár hónapon belül nem lesz meg a 6000 eladott e-könyv, akkor mindenkinek visszafizetik a pénzét. Ezt már csak azért is meg kellene tenniük, mert ha nem, az komoly jogi következményekkel járna.