Nem kell, hogy nyűg legyen a szerződéskötés: így spórolhat időt és energiát (x)

Sokan a világjárvány alatt ismerkedtek meg a különféle digitális megoldásokkal, és fedezték fel annak előnyét, hogy mennyi minden könnyen és gyorsan elintézhető online, vagy valamilyen automatizált megoldással. Szerencsére a fejlődésből a jogi terület sem marad ki, az úgynevezett „legaltech” iparág folyamatosan könnyíti meg a korábban jóval bonyolultabban elvégezhető jogi folyamatokat, például hogy az üzleti működés során sok szerződést, dokumentumot kell előállítanunk. Ez nem csupán időt vesz el az életünktől, de költségekkel is jár, nem beszélve a hibalehetőségekről.

A szerződéskötésekhez használható „contract management” szoftverek ugyan idehaza még nem terjedtek el, már a magyar felhasználóknak is van lehetőségük rá, hogy költséghatékonyan és gyorsan állítsanak elő személyre szabott dokumentumokat. A Legly egy ügyvédek közreműködésével készült dokumentumgenerátor, amellyel könnyedén és költséghatékonyan készítheti el személyre szabott dokumentumait.

Az automatizált megoldás számos előnye közül kiemelhető, hogy a mindenki számára fontos dokumentumok előkészítési ideje és költsége csökken, így az emberi erőforrásigényen is lehet spórolni, és csak azért kell fizetni, amire tényleg szükség van. Ráadásul azért sem kell aggódni, hogy naprakészek-e az iratok, mivel a jogkövető iratokról az ügyvédi háttér gondoskodik. Így biztos, hogy nem írunk rossz szerződést!

Nem egy sablongyár

Amiben a szolgáltatás újít, hogy nem egy egyszerű sablongyárról van szó, hiszen a kiindulási alapból mindenki magára szabhatja a szerződéseket különféle modulok segítségével. Ezért alkalmas bárkinek, akinek napi szinten nagy számban van szükséges hivatalos dokumentumok elkészítésére, például induló vállalkozásoknak, startupoknak, KKV szektorok szereplőinek, de akár olyan nagy piaci szereplőknek is, akiknél egy saját üzletmenethez kapcsolódó dokumentumokból nagy mennyiség előállítása a cél. A Legly-ben elkészítők többek közt az alábbi iratok:

próbaidős felmondás

határozott és határozatlan idejű munkaszerződés

munkaköri leírás

adatkezelési tájékoztató munkavállalók részére

adásvételi szerződés

bérleti szerződés

adatfeldolgozói szerződés

megbízási szerződés

vállalkozási szerződés

A Leglyben található dokumentumok modulárisan épülnek fel, így a felhasználó minden egyes témakörnél kiválaszthatja, hogy az előre beépített modulok közül melyik igaz a saját cégére. Az ismétlődő adatokat elég egyszer felvinni, a rendszer automatikusan berakja a további szükséges helyekre. A megadott alapok és modulok mellett saját bekezdéseket is be lehet emelni, így tényleg minden felhasználó a saját céljainak megfelelő iratokat készíthet.

A modulokat úgy kell elképzelni, hogy például ki lehet választani egy munkaszerződésnél, hogy szeretne-e az ügyfél versenytilalmi vagy szoftverhasználati rendelkezéseket. Ha szeretne versenytilalmat, beillesztődik a szerződésbe, és az ügyfél be tudja írni annak hosszát, ellenértékét – mindezt úgy, hogy a szoftver folyamatosan figyelmezteti a felhasználót, hogy milyen jogszabályi előírásokra kell figyelni a kiválasztott opcióval kapcsolatban. A Legly a szerződés előkészítési folyamatától a módosításig és verziók tárolásáig teljeskörű megoldást nyújt, a jelenlegi/jövőbeni fejlesztések között pedig a digitális aláírás is szerepel. A kész dokumentum azonnal letölthető, és a saját dokumentumok is integrálhatók.

A megbízhatóság mellett az időhatékonyság is erős érv: egy munkaszerződés például 15 perc alatt elkészíthető az általános 3-4 óra helyett. Arról nem is beszélve, hogy mennyi időt spórolunk meg azzal, hogy nem kell böngészni az interneten az éppen aktuális jogszabályokat.

Az egyszerű, moduláris használat melllett a szolgáltatás ráadásul chat szolgáltatás formájában nyújt ügyfélszolgálatot, ami a későbbiekben további funkciókkal bővül majd, többek közt az ügyvédektől is lehetséges lesz közvetlenül kérdezni és tanácsot kérni, bizonyos előfizetések birtokában.