Csücsörítős, ponttyal, sörrel vagy cigivel pózolós – szégyenkategóriákba sorolja a férfiak Tinder-fotóit Dávid Petra

Dávid Petra a Házasság első látásra után a TV2 egy másik műsorában, a Farm VIP-ben is szerepet kapott, tévészereplése révén pedig az interjúlehetőségei is megszaporodtak. Nemrég arról mesélt a Borsnak, hogy kötelezővé tenné a katonaságot, hogy ne legyenek nyafkák a férfiak, most pedig az egyik legnépszerűbb társkereső alkalmazásról, a Tinderről mondta el a véleményét ugyanannak a lapnak.

A jelenleg szingli realityszereplő elmondása szerint soha nem volt még ilyen aktív Tinderen, ugyanakkor azt tapasztalja, nehéz olyan férfibe botlani, aki képes jó benyomást kelteni a képeivel.

A lányismerőseimmel is beszéltük, hogy olyan, mintha kifogyott volna a jó férfikészlet Tinderről

– fogalmazta meg véleményét Dávid Petra, aki szégyenkategóriákba rendezi azokat a fotókat, amiket visszataszítónak talál a platformon.

A férfiak is feltesznek csücsörítő szájú képet, ez visszataszító. Na, meg ami nálam teljesen red flag, hogy ruhaüzletben felpróbált ruhával fotózkodnak és tesznek ki képet a pasik. Nincs jó ruha szettük? Kell egy kölcsönruha, hogy jó képet csináljanak? Ilyenkor csak ez jut eszembe. Ráadásul már ők is FaceAppot használnak és szerkesztett képet tesznek ki. Ha sportol, vagy határozottságot sugall, az rendben van. De ha hatalmas nagy pontyokkal fotózkodnak, doboz sörrel, cigivel a kezükben, az nem szimpatikus, mert nem jó szuggesztió. Vagy ül egy üveg piával a kezében egy köztéren. Én is csináltam 20 évesen ilyet, de hangsúlyozom, 20 évesen

– fejtette ki a celeb.

Szerinte az online társkeresés arra jó, hogy elkezdjen beszélgetni férfiakkal, de a lényeg úgyis az élő találkozás során dől el.