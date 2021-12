„Az Instagram azt hitte, öngyilkos hajlamaim vannak, segítő üzenetekkel kezdtek bombázni”

Csak az Instagramon több mint hárommillió felhasználó követi Joan Cornellà katalán művészt, aki fekete humort nem nélkülöző illusztrációival, karikatúráival naponta ontja a társadalomkritikát. Cornellàt már annyiszor tiltották a közösségi médiában, hogy nem is számolja – igaz, szerinte pusztán azért, mert nem látják rajzfilmszerű ábrázolásaiban az iróniát.

Joan Cornellàról és munkásságának hátteréről keveset tudni, pedig a 9GAG-en, Facebookon, Instagramon, Twitteren naponta szembejönnek velünk a képei. Interjút nem igazán ad egy különös eset óta: egyszer egy férfi újságírónak adta ki magát, és egy kávézóban akart vele leülni egy beszélgetésre. Mikor a művész odaért, az illető villával támadt rá és kirabolta.

Azt tudjuk, hogy Cornellának – bár igazi peremfiguraként van jelen a globális művésztársadalomban – New Yorkban, Hongkongban és Londonban is volt már önálló kiállítása. De ki áll a rajzok mögött, és mi határozza meg rajzainak képi világát és mondandóját?

***

Képzőművészetet tanultam Barcelonában, erős hátteret kaptam. Robert Crumb és Daniel Clowes voltak rám a legnagyobb hatással, de a nagyon régi, az 1950-es évekből származó amerikai reklámokból is inspirálódom. Képeimnek van társadalmi üzenete, de nem ez a legfontosabb

– nyilatkozta a művész néhány éve a HypeBeastnek adott interjújában, amelyből az is kiderült, hogy az első komoly inspirációt Peter Jackson 1988-as horror-vígjátékából, a Hullajó!-ból merítette.

Alábbi illusztrációja a nemzetközi szelfinapra készült.

A munkám a szatírára épül, a fekete humorra. Mindenen szabad nevetni.

És erre a legjobb példa az alábbi rajz. Ahogy a képen írja: „Tárcsázom a segélyhívót öngyilkossági tippekért.”

Amikor dolgozni kezdek, az alap elgondolásom az, hogy az emberiség sokszor undorító tud lenni, sok dologban csak a rosszat látjuk.

Ezt már a Vice magazinnak adott interjúban mesélte 2019-ben. Ez a látásmód megjelenik a következő képen is. A felirat: „Üres, akárcsak az életünk”.

Mosolygós, életvidám embernek tartja magát, de a rajzaiban nem tudná elhelyezni magát, a karakterek ugyanis túlságosan irreálisak. Ahogy mondja: „Én magam nem jelenek meg a rajzokban. Bizonyos mértékig igen, de nem karakterként.”

A lentebbi képen a következő szöveg olvasható a születésnapi tortán: „Senki sem szeret téged.”

Egy másik interjúban arról beszélt évekkel ezelőtt, hogy személyisége és a munkája között óriási a szakadék, így az emberek általában csalódnak, mikor személyesen találkoznak vele.

Szürke és unalmas ember vagyok. Azért dolgozom, hogy a kedvében járjak azoknak, akik követik a munkásságomat.

Pedig fiatalabb korában izgalmas életet élt: hardcore punk zenekarokban játszott, olyan előadók hatottak rá, mint a Fugazi vagy a Jesus Lizard.

A képeimen látható vigyorgó fejű emberek megalkotásánál nem valós személyekből inspirálódom. Arcok keveréke, ezek a furcsa mosolyok Francisco Goya karakterábrázolásaiban is ott vannak.

Cornellà sokszor megkapja kritikaként, hogy munkáival simán csak bagatellizál olyan problémákat, mint a szegénység, az éhezés vagy a mentális egészség fontossága. Szerinte Spanyolországban – ahol ezek a problémák jobban megfigyelhetők – emiatt sem ismerik el annyira a művészetét. Másik magyarázata, hogy honfitársai nem értik a néma képregényeket vagy pusztán nem szeretik azokat.

Hogy ettől miért lesz jobb kedve valakinek? A gondolat, hogy folyton csak kudarc és probléma vesz körül minket, egy dologgal orvosolható: ha megtanulunk rajta nevetni.

A művész azt mondja, régebben úgy hitte, szándékosan át kell lépniük a hozzá hasonló alkotóknak bizonyos határokat, de ma már másképp látja. Ő is készített olyan rajzot, amit ma már nem mutatna meg senkinek.

Egyszer rajzoltam egy fotót, ahol a terapeuta azt mondja a páciensének, ölje meg magát. Az Instagram úgy érezte, én vagyok bajban, ezért segítő üzeneteket kezdtek küldözgetni, hogy itt és itt kérhetek segítséget. Még mindig meglep, sokan mennyire szó szerint veszik a rajzaimat, nem érezve bennük az iróniát.

Valahol érthető, hogy nagyon megosztó rajzaival nemcsak szimpátiát, de gyűlöletet is ki tud váltani az emberekből.

A kommentekbe igyekszem nem belefolyni. Egyszer Donald Trumpról is rajzoltam, és miután megosztottam, vesztettem egy rakás követőt.

Az amerikai társadalom azért is érdekli a művészt, mert elmondása alapján az ottani vitakultúra nem a legjobb, az emberek egy része túl agresszív, ami a Facebookon és más közösségi oldalakon ütközik ki leginkább. De nem Amerikához köthető a legfurcsább közösségi médiás élménye: egy horvát katona folyamatosan üzeneteket küldözgetett neki, mondván, meg fogja találni és megöli. Cornellà nem nevezné rajongójának az illetőt, bár kétségtelen, hogy naprakész volt munkáit illetően.

Annyiszor letiltottak már a közösségi médiában, hogy nincs értelme számolnom. A Facebook volt a legrosszabb, mert a cenzúra után egy hónapig nem használhattam a fiókomat. Mostanság már nem tiltanak. Nyilvánvalóan nem az internetes inkvizíció áll e mögött, de azt érdemes látni, hogy a szólásszabadság az interneten meglehetősen gyenge.

Alábbi képén az olvasható: „Az ő boldogságuk azon alapszik, hogy mindenféle szart összehordanak rólad. Hagyd hát, hogy boldogok legyenek.” Cornellà azt mondja, viccelni mindennel szabad, még a nyomorúsággal és a halállal is, részben azért, mert titokban mindannyian nevettünk már ilyesmin legalább egyszer.

Az indokok, hogy miért töröltek, igencsak változóak. A legtöbbször szerintem maguk a követőim jelentik a képeimet.

Lentebbi képe is igazolja, milyen hangulatú a legtöbb posztja: „Alig várom, hogy kolonizáljuk a Marsot. Hogy ott is elbasszunk mindent.”

Cornellà munkásságáért például Matthew McConaughey is rajong, ahogy a humorista Eric André is. Mindketten viselik a művész illusztrációval ellátott ruhadarabokat.

A katalán illusztrátor előszeretettel reflektált a Covidra is, természetesen nem maradhatott ki ez a téma sem a képekről. A koronavírus-járvány kapcsán több álhír is terjedt, az egyik szerint az ivermektint tartalmazó, általában lovak féregtelenítésére használt gyógyszerek is alkalmasak a vírus kezelésére.

Ahogy a bevándorlás témakörére is reflektált egy képpel, melyen nyelvtanilag hibásan leírva az állt: Beszélj angolul vagy húzz innen a picsába!

És hogy a művész se maradjon ki: néhány évvel ezelőtt egy YouTube-csatornán beszélt az alkotási folyamatairól. Spanyol nyelvtudás sajnos ajánlott a videóhoz, de legalább lehet arcot társítani a rajzokhoz.