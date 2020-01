Elsírta magát a kisgyerek, mikor anyja telefonján meglátta, milyen éve lesz

Nem egy jó hírrel kezdődött neki az év.

Aki használ Instagramot, biztos látta az elmúlt napok nagy slágerét, azt a „filtert”, aminél az ember homlokán megjelenik egy táblaszerű valami, és akár egy félkarú rablónál a feliratok (mosolygós, győztes, egyedülálló, szomorú, gazdag stb. ) pörögnek, míg nem áll az egyiknél. Szóval az Instagram is elmondja már egy szóban, milyen év vár ránk.

Egy anya is kipróbálta a kisfiával, az eredmény pedig: „In 2020 I will be … poor”. Vagyis:

2020-ban szegény leszek.

A kisfiú pedig korát meghazudtolva nagyon is komolyan felfogta az üzenetet, elkezdett bőgni, mint aki a világ legszomorúbb dolgát hallaná.