Miért vagyunk depressziósak év végén?

Évekig tartotta magát az a megcsontosodott tévhit, miszerint a karácsonyi ünnepekkor drasztikusan megugrik az öngyilkosságok száma. Az angol kifejezés, Christmas Blues (karácsonyi szomorúság) azonban nem minden alap nélküli. Miért beszélünk egyáltalán év végi és ünnepi depresszióról, milyen okokra vezethető vissza, és ami a legfontosabb: mit tehetünk ellene? Utánajártunk!

Rengeteg tényező miatt lehet év végén rossz a hangulatunk. Mindezek közül talán a földrajzi, környezeti okok a legkiemelkedőbbek. Magyarországon az őszi-téli időszakban egyre rövidülnek a nappalok, hosszabbodnak az éjszakák. A fényhiány miatt csökken a szervezet szerotoninszintje, illetve zavar támadhat az alvás és ébrenlét ciklus szabályozásában szerepet játszó melatonin nevű hormon termelésében is. Az alvást befolyásoló másik hormonnal, a szerotoninnal közös bennük, hogy hatnak a test hőmérsékletére, de fontosabb, hogy a szerotonin, azaz az örömhormon hiánya nem csak depressziót és alvászavart, de szexuális problémákat és migrént is okozhat.

Sok munka = ingerült emberek

Az alvás hiánya, rossz minősége erősen összefügghet a téli depresszió tüneteivel: az enerváltsággal, az indiszponáltsággal, ingerlékenységgel, koncentrációs zavarokkal. Nem segíti a kielégítő pihenést a munkahelyeken szokásos év végi hajrá sem. Kevés olyan cég van, ahol a novemberi-decemberi időszakot uborkaszezonnak lehetne nevezni. Így az ünnepekre már egy kevésbé jó verzióját kapja vissza az emberből a családja, hiszen a több és feszítettebb munka, a stressz rengeteget kivesz belőlünk, türelmetlenebbek, indulatosabbak, fáradtabbak leszünk.

A munkahelyi stressz elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy kialakítsunk egy napirendet, és ehhez tartsuk is magunkat, hiszen egy jó rendszer segíthet összeszedettebbnek maradnunk. Könnyebben szegmentáljuk a váratlan vagy kevésbé fontos dolgokat, segít felmérni a felelősségünket és az igényeinket. De ha a munkahelyünkön sikerül is boldogulnunk, akkor is meg kell küzdenünk a régi közhellyel: a legnagyobb veszekedések mindig karácsonykor csapnak le. De milyen szerepe lehet az ünnep(ek)nek a rossz hangulat, rosszabb esetben a depresszió kialakulásában?

Magas elvárások helyett teljesíthető tanácsok

Az év végi kimerülésen és a munkahelyi túlterheltségen túl a legjellemzőbb mentális kihívás az ünnepek környékén a magas elvárás magunkkal szemben: mi miért nem érezzük azt, amit mindenki más, hol a mindent átható örömteli hangulat? Legyünk ilyenkor kicsit türelmesebbek magunkhoz, sosem tudhatjuk, mikor ér utol bennünket is az ünnepi hangulat.

A szorongás és rosszkedv helyett inkább fogadjuk meg a következő tanácsokat, és adjuk esélyt annak, hogy idén messze elkerüljön minket az év végi depresszió, helyét pedig átvegye az ünneplés öröme.

Fizikai aktivitás: az edzés egyfajta stressz a testünknek, de ez a stressz jótékony hatású, hiszen ha alkalmazkodott hozzá a szervezetünk, a pozitív reakciót kiváltó anyagok, így például a „boldogsághormonnak” is nevezett szerotonin termelése felerősödik.

Izgalmas „kísérletet” végezhetünk magunkon, mégpedig a tudatos jelenlét, a mindfulness gyakorlásával. Ez tulajdonképpen a megengedő, elfogadó figyelem. Egyrészt segíti és engedi azonosítani a negatív érzéseket, valamint igazolja ezek jogosságát. Innen pedig egyenes út vezet az átkeretezéshez, aminek a lényege az, hogy elkezdjük kihozni a legjobbat akár egy-egy igazán frusztráló, nyomasztó helyzetből is. A dugóban üldögélés ideális lehet arra, hogy válaszoljunk az e-mailjeinkre. Sőt, a házimunka is örömteli lehet, ha így tekintünk rá, továbbá segíthet kizárni a jövő és a múlt által generált feszültséget, belefeledkezhetünk az apró részletekbe, amivel biztosíthatunk egy lélegzetvételnyi nyugalmat, szünetet a lelkünknek és testünknek egyaránt. A karácsony a szeretteink körében eltöltött minőségi időről szól, legyünk tényleg azokkal együtt, akikkel a legjobban érezzük magunkat. Ne erőltessünk magunkra a kínos rokoni vagy baráti találkozókat. Nem könnyű, viszont érdemes megtanulni nemet mondani a nem kívánt találkozókra.

Három hobbi, amely segíthet a depresszió leküzdésében Egy depressziós ember nehezen fog bele bármilyen tevékenységbe. De vannak olyan elfoglaltságok, amelyek a hagyományosan alkalmazott depresszióellenes kezelések hatását erősíthetik.

A karácsony táján megjelenő depresszióra az esetek 85 százalékában jó megoldás lehet a fényterápia. Azaz töltsünk minél több időt a szabadban, a téli napsütésben, a jó levegőn. Menjünk el szánkózni, korcsolyázni vagy csak egy nagyot sétálni!