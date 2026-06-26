A Forma-1 éllovasával is volt egy csapatban a királykategóriát megcélzó Molnár Martin, aki először versenyez a Hungaroringen

2026-ban új fejezet kezdődött a pályafutásodban. Hogyan értékeled az eddigi utadat a gokarttól a GB3-as bajnokságig?

Úgy vélem, egy sikeres fejlődési pályát futottam be eddig. Már az alacsonyabb kategóriákban, a gokartban is nagy tapasztalatot szereztem. Ezeket tudom kamatoztatni a GB3-as bajnokságban is. Eddig nagyon jól alakul a szezonom a csapatommal. Az eddigiek alapján azt remélem, hogy hasonlóan sikeres versenyek várnak rám.

Mennyiben érzed magad más versenyzőnek most, mint amikor két évvel ezelőtt megérkeztél a brit Formula–4-be?

Az biztos, hogy sokat fejlődtem az elmúlt két évben. Megtanultam formaautót vezetni, és azzal versenyezni. Nagy rutinra tettem szert például abban, hogyan lehet követni más versenyzőket, ugyanis ez is egy nagy kihívásnak számít a forma autók tekintetében, mert a turbulens levegőben meglehetősen sok leszorító erőt veszítünk egy másik versenyautót követve. Ehhez nyilván hozzá kellett szokni. Ez egy meghatározó időszak volt a pályafutásomban. Nem beszélve arról, hogy számos angol pályát megtanultam. Kicsit viccesen hangzik, de a Silverstone-t hazai pályámnak gondolom, mert ott mentem a legtöbbet. Az angol bajnokság nagyon erős, talán a legerősebb a világon. Jó alapot adott ez az időszak a GB3-as kategóriához.

Két évet töltöttél a brit Formula–4-ben. Mi volt a legfontosabb szakmai tanulság ebből az időszakból?

Nehéz egyet kiemelni. Komplex, sok összetevős kérdés. Például négy fék van, nem csak egy a hátsó tengelyen, mint a gokarton. Ez azt jelenti, hogy újra meg kellett tanulni fékezni. Ehhez jól kell alkalmazkodni, kezelni a fékerő elosztást, ami nagy kihívás, mert ki lehet billenteni az autót. Ezek a tapasztalatok jó alapot adtak a továbblépéshez.

A 2025-ös bajnoki harmadik helyezés történelmi eredmény magyar versenyzőként. Mit jelent számodra ez az eredmény?

Sokat jelent számomra ez az eredmény, mert egy történelmi mérföldkő a magyar autósport szempontjából is. Büszke vagyok rá, hogy végig a bajnoki címért küzdöttem, és arra is, hogy bizonyos időszakokban vezettem a pontversenyt. Természetesen versenyzőként mindig többre vágyik az ember, de összességében nagyon fontos állomása volt ez a pályafutásomnak.

Miben más a GB3 a brit Formula–4-hez képest?

A GB3-as autó nagyobb leszorítóerővel rendelkezik, valamivel nehezebb, ugyanakkor körülbelül száz lóerővel erősebb is. Nagy különbség, hogy nagyobb tempóról később tudunk fékezni, és gyorsabban menni a kanyarokban. Mindenhol gyorsabb ez az autó. Van DRS is, vagyis állítható hátsó szárny, ez segít abban, hogy előzési pozícióba kerüljünk. Ez jobb versenyeket hoz.

Mit jelent számodra, hogy a Rodin Motorsport versenyzője lettél GB3-ban? Hogyan lehet elhelyezni a mezőnyben a csapatot?

A Rodin Motorsport a Formula–4-től egészen a Formula–2-ig jelen van a formaautós sorozatokban, és az egyik legelismertebb csapatnak számít. A GB3-ban az elmúlt évek egyik legsikeresebb alakulata volt, több bajnoki címet is nyert. Nagyon örülök, hogy velük versenyezhetek, és bízom benne, hogy együtt eredményes szezont zárhatunk. Jelenleg az idei évre szól a szerződésem a csapattal.

Ez meghosszabbítható, vagy mik a terveid?

Jövőre már a Forma 3-ban szeretnék versenyezni. Nem titok, hogy zajlanak a tárgyalások több csapattal, ám egyelőre még nincs miről beszámolni.

Az idei szezon végén milyen eredménnyel lennél elégedett?

A célom a bajnoki cím megszerzése. Volt sajnos technikai gondunk az idei szezonban, de ha azt vesszük, hogy azokon a versenyeken, ahol versenyképes autóval indulhattam, ott a dobogón zártam, az mindenképp biztató jel. Összesen 8 versenyhétvégénk van a bajnokságban, minden hétvégén három futamot rendeznek, szóval hosszú még az év. .Nagyon szoros küzdelemre számítok, de szeretnék végig ott lenni az élmezőnyben, és a szezont a dobogón, lehetőleg annak legfelső fokán zárni.

A szezon egyik különlegessége lesz a hungaroringi versenyhétvége. Mely pályákat várod a legjobban az idei naptárból?

Nagyon várom a Hungaroringet, hiszen korábban még nem versenyeztem ott, ráadásul hazai közönség előtt állhatok rajthoz, ami különleges élmény lesz. Emellett sajnos az abszolút kedvencem idén kikerült a naptárból, ez a hollandiai Zandvoort. A brit Silverstone-t is nagyon kedvelem, illetve igazán szeretem a legendás belga Spa-Francorchamps pályát.

Milyen érzés a hungaroringi versenyhétvégére készülni? Nagyobb lesz rajtad a nyomás?

Ugyanúgy készülök, mint bármelyik másik versenyhétvégére, és a célom most is az, hogy a lehető legkiegyensúlyozottabban teljesítsek. Természetesen különleges érzés Magyarországon versenyezni, és jó lenne jó eredményt elérni a hazai szurkolók előtt, de nem érzem, hogy ez extra nyomást helyezne rám. Inkább motivációként tekintek rá. A Hungaroringen korábban még nem versenyeztem, egyelőre csak szimulátorban vezettem rajta, ezért nagyon várom, hogy a valóságban is kipróbálhassam.

A One Magyarország már több éve támogatja a pályafutásodat. Mit jelent számodra ez, és mi a jelentősége az autósportban?

Nagyon sokat jelent, hogy a One Magyarország évek óta támogat engem, és bíznak abban, hogy eljuthatok a legmagasabb szintre. Az autósportban egy ilyen háttér óriási segítség, hiszen a fejlődéshez és a következő lépésekhez stabil támogatásra van szükség. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk, sokat segítenek abban, hogy a versenyzésre tudjak koncentrálni. Nagyon fontos részei annak az útnak, amelyen most járok.

Mi a kitűzött legmagasabb cél?

A végső cél egyértelműen az, hogy eljussak a Forma-1-be és a világ legjobbjai között bizonyítsak. Ehhez természetesen világbajnoki cím megszerzése is hozzátartozik. Tudom, hogy ehhez még hosszú út áll előttem, de magasra kell tenni a lécet, és minden nap azért dolgozom, hogy közelebb kerüljek ehhez a célhoz. Úgy érzem, van esélyem ezt elérni, és mindent meg fogok tenni érte. Ez egy közös, kimondott cél a One Magyarország és köztem, amiben minden támogatást megkapok.

Mikorra lehet ez reális cél?

Öt éven belül a Forma-1-ben szeretnék lenni. Ettől két kategória választ el. Ez természetesen attól is függ, hogy melyik kategóriában mennyi időt töltök majd el. A Forma-1-ben 22 pilóta van, és a 22 versenyautóra világszerte számtalan pilóta pályázik. Ez tehát nagyon sok mindentől függ.

A Forma-1 világából kit neveznél kedvenc versenyződnek, vagy legalábbis olyat, aki valamiért kedves számodra?

A jelenlegi mezőnyből nincs kifejezett kedvencem, de a már nem aktív pilóták közül Schumachert emelném ki olyan versenyzőként, akire példaképként tekintek .

Ha most választhatnál, melyik F1-es csapathoz igazolnál, és miért?

Idén a Mercedeshez, mert náluk van a legnagyobb esély a győzelemre. Pilótaként az ember ott szeretne versenyezni, ahol van esély nyerni. Tehát nincs olyan, hogy egy csapatot külön kedvencként tartanék nyilván, mint például sokan a Ferrarit.

Van olyan, akit ismersz a jelenlegi mezőnyből?

Akad köztük olyan is, akivel egy csapatban versenyeztem, például a bajnokságot vezető Andrea Kimi Antonelli. Igaz, vele nem egy kategóriában, de azonos csapatnál, egy sátorban voltunk a versenyeken a gokartos időszakban. De az újonc Arvid Lindblad is ilyen, akivel szintén egy időben versenyeztünk gokarttal. Mindenki ezeket az utakat járta végig, és nyilván szerencse is kell ahhoz, hogy végül ki kerül be a királykategóriába.